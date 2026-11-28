De la Superliga de Uzbekistán correspondiente a la 29ª jornada «Neftchi» — «Dinamo» (2:2) tras el encuentro, el entrenador principal del equipo de Samarcanda Vadim Abramov respondió a las preguntas de los periodistas. El experimentado especialista, tras felicitar al club de Ferganá por el título, expresó su opinión franca sobre la pérdida de una ventaja de 2-0, el nivel del arbitraje y el ambiente futbolístico en Samarcanda.

«Un marcador de 2-0 no fue suficiente, hacía falta un 3-0 o 4-0»

Vadim Abramov destacó primero que el partido se jugó ante una afición entusiasta y declaró lo siguiente sobre la victoria perdida:

«Hoy vinieron muchos aficionados al estadio y, como resultado, presenciamos un partido muy interesante y emocionante. Creo que a los aficionados también les gustó el encuentro. Felicitamos a «Neftchi» por su victoria en el campeonato. ¿Es doloroso perder la victoria cuando ibas ganando 2-0? No, el partido de hoy demuestra que no se puede ganar con un 2-0. Para eso hay que ir ganando 3-0 o 4-0. Un marcador de 2-0 no fue suficiente».

Descontento con el arbitraje y disculpas a los jugadores

Señalando que la temporada ha sido bastante dura, el entrenador informó que, tras el partido, en el vestuario, se disculpó con sus pupilos por el arbitraje y las condiciones creadas:

«Les agradecí el partido de hoy y les pedí disculpas. Porque no estamos pudiendo garantizar un arbitraje digno para nuestros jugadores. Ya dije lo mismo después del partido contra «Bunyodkor». Me avergüenzo ante los jugadores por este arbitraje. Ellos, por supuesto, están dando todo su esfuerzo en el campo, haciendo todo lo que pueden. Y nosotros no somos capaces de crear condiciones dignas para su trabajo».

Vadim Abramov también comparó el ambiente festivo de Ferganá con la situación en Samarcanda, expresando su pesar: «Al ver esta fiesta del fútbol hoy, uno siente lástima por Samarcanda. Desafortunadamente, en Ferganá existe ese ambiente festivo, pero en Samarcanda no hay tal fiesta del fútbol. Aunque allí también se podría haber organizado una celebración similar».

Puntos principales de la declaración de Vadim Abramov

Tema Posición del entrenador Encuentro y resultado Felicitó a «Neftchi» por el campeonato; señaló con ironía que el 2-0 no bastó para ganar Actitud hacia el arbitraje Dijo sentir vergüenza ante sus jugadores por el arbitraje y les pidió disculpas (recordó también el partido anterior contra «Bunyodkor») Impresiones de la temporada Destacó que la temporada ha sido muy difícil y que el equipo hizo todo lo que pudo Comparación entre Samarcanda y Ferganá Expresó su pesar por la falta en Samarcanda del ambiente festivo de fútbol que hay en Ferganá

¿En su opinión, hasta qué punto están justificadas las críticas de Vadim Abramov sobre los penaltis y el arbitraje en el partido «Neftchi» — «Dinamo» (2:2)?

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