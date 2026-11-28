El campeón de la Superliga de Uzbekistán podría definirse hoy: al Neftchi le basta con un empate
Hoy, 28 de noviembre , se disputarán dos encuentros clave de la jornada 29 de la Superliga de Uzbekistán. Tras estos partidos, la cuestión del campeonato nacional podría quedar resuelta oficialmente.
La carrera por el título y el trofeo en Ferganá
Liderando la tabla con 64 puntos , el club Neftchi de Ferganá recibe al Dinamo de Samarcanda en su estadio. Con 59 puntos , el segundo clasificado, Pakhtakor , visitará al Qizilqum en Navoi. Ambos partidos comenzarán simultáneamente a las 16:15 .
Según información oficial de la OuzPFL, al Neftchi solo le separa 1 punto del título. Es decir, independientemente del resultado del Pakhtakorcomo visitante, un empate contra el Dinamo será suficiente para que el equipo de Ferganá se corone campeón. Por ello, el trofeo de la Superliga será trasladado al estadio Istiqlol en Ferganá.
Superliga. Jornada 29 (28 de noviembre)
Hora
Encuentro
Estadio e intriga por el título
16:15
Neftchi — Dinamo
Estadio Istiqlol (Neftchi será campeón con un empate o una victoria)
16:15
Qizilqum — Pakhtakor
Pakhtakor necesita ganar y esperar una derrota del Neftchi
¿Crees que el Neftchi podrá asegurar el título hoy en el estadio Istiqlol ante su afición, o la intriga se mantendrá hasta la última jornada?
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