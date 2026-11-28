Liderando la tabla con 64 puntos , el club Neftchi de Ferganá recibe al Dinamo de Samarcanda en su estadio. Con 59 puntos , el segundo clasificado, Pakhtakor , visitará al Qizilqum en Navoi. Ambos partidos comenzarán simultáneamente a las 16:15 .

Hoy, 28 de noviembre , se disputarán dos encuentros clave de la jornada 29 de la Superliga de Uzbekistán. Tras estos partidos, la cuestión del campeonato nacional podría quedar resuelta oficialmente.

Neftchi da un gran paso hacia el título tras vencer a Pakhtakor a domicilio

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Según información oficial de la OuzPFL, al Neftchi solo le separa 1 punto del título. Es decir, independientemente del resultado del Pakhtakorcomo visitante, un empate contra el Dinamo será suficiente para que el equipo de Ferganá se corone campeón. Por ello, el trofeo de la Superliga será trasladado al estadio Istiqlol en Ferganá.

Superliga. Jornada 29 (28 de noviembre)

Hora Encuentro Estadio e intriga por el título 16:15 Neftchi — Dinamo Estadio Istiqlol (Neftchi será campeón con un empate o una victoria) 16:15 Qizilqum — Pakhtakor Pakhtakor necesita ganar y esperar una derrota del Neftchi

¿Crees que el Neftchi podrá asegurar el título hoy en el estadio Istiqlol ante su afición, o la intriga se mantendrá hasta la última jornada?

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