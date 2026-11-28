Hoy, 28 de noviembre, de la Superliga de Uzbekistán, se disputarán dos encuentros importantes correspondientes a la 29.ª jornada. Según sus resultados, el nombre del campeón nacional podría conocerse hoy mismo.

El partido central de la jornada tendrá lugar en Ferganá. El Neftchi recibirá al Dinamo Samarcanda en su estadio. Si los locales ganan o empatan, se proclamarán campeones antes de tiempo.

Paralelamente, en Navoi, el Qizilqum se enfrentará al Pakhtakor Tashkent. Ambos encuentros están programados para las 16:15.

¿Cómo va la lucha por el campeonato?