El Neftchi puede convertirse hoy en campeón de Uzbekistán
Hoy, 28 de noviembre, de la Superliga de Uzbekistán, se disputarán dos encuentros importantes correspondientes a la 29.ª jornada. Según sus resultados, el nombre del campeón nacional podría conocerse hoy mismo.
El partido central de la jornada tendrá lugar en Ferganá. El Neftchi recibirá al Dinamo Samarcanda en su estadio. Si los locales ganan o empatan, se proclamarán campeones antes de tiempo.
Paralelamente, en Navoi, el Qizilqum se enfrentará al Pakhtakor Tashkent. Ambos encuentros están programados para las 16:15.
¿Cómo va la lucha por el campeonato?
Actualmente, el Neftchi lidera la tabla de la Superliga con 64 puntos. El Pakhtakor es segundo con 59 puntos y el Navbahor ocupa el tercer lugar con 58 puntos.
Si el Neftchi consigue al menos un punto hoy, el trofeo de campeón se quedará en Ferganá. La Liga de Fútbol Profesional de Uzbekistán tiene previsto organizar la ceremonia de premiación para el Neftchi tras el partido en caso de victoria.
Si el equipo de Ferganá pierde ante el Dinamo, la cuestión del título se decidirá en la última jornada. En tal situación, no solo el Neftchi y el Pakhtakor, sino también el Navbahor mantendrían opciones de ganar las medallas de oro.
De este modo, los partidos de hoy no solo podrían decidir el destino del campeonato, sino también hacer que la lucha sea aún más interesante antes de la última jornada de la temporada.
Como dato, el Neftchi fue campeón de Uzbekistán por última vez en la temporada 2025. El equipo logró este hito tras una sequía de 24 años.
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