Neftchi se proclama campeón de la Superliga antes de tiempo con un penalti en el minuto 90+7
En el marco de la jornada 29 de la Superliga de Uzbekistán, el club «Neftchi» de Ferganá recibió en su estadio al «Dinamo» de Samarcanda. El encuentro, lleno de goles y drama hasta los últimos segundos, terminó en un empate vibrante de 2:2. El doblete de Doumbouya y la heroica actuación de Iskanderov en el minuto 90+7
La primera parte estuvo dominada por los visitantes. El delantero de Samarcanda,
Amadou Doumbouya, anotó un doblete en dos minutos justo antes del descanso, poniendo al «Dinamo» con dos goles de ventaja: abrió el marcador en el minuto 42 y marcó por segunda vez en el 44. En la segunda mitad, los locales aumentaron la presión y
Jamshid Iskanderov transformó dos penaltis, salvando a su equipo de la derrota. Iskanderov primero recortó distancias en el minuto 57 y, en el tiempo añadido, en el minuto 90+7, volvió a anotar desde los once metros, logrando el gol del empate que le dio el título al «Neftchi». Tras este punto, el «Neftchi» alcanzó los
65 puntos, distanciándose de sus perseguidores y, a falta de una jornada, se proclamó campeón de Uzbekistán antes de tiempo. El «Dinamo» subió al 8º puesto de la tabla con 39 puntos. Acta del partido y estadísticas clave
Estadísticas
Información oficial
Competición y jornada
Superliga de Uzbekistán,
jornada 29 Partido y resultado
«Neftchi» — «Dinamo» 2:2
Goles
Amadou Doumbouya
(42', 44') — Jamshid Iskanderov (57' pen., 90+7' pen.) Amonestación
Jumaboyev (23')
Clasificación
«Neftchi»
— 65 puntos ( 1er puesto, campeón anticipado);«Dinamo» — 39 puntos ( 8º puesto)Alineación del «Neftchi»
Ergashev, Aliboyev, Ismoilov, Iskanderov, Abdug‘aniyev, G‘ofurov
(Ubaydullayev, 36) , Odilov(Jumayev, 84) , Sarsenbayev(G‘iyosov, 46) , Sayfiyev, Kuao, Ratino(Yo‘ldoshev, 70) Alineación del «Dinamo»
Nemanov, Radayev, Shtefan, Amonov
(Yo‘ldoshov, 60) , Hojimirzayev, Doumbouya(Qodirqulov, 80) , Jumaboyev, Xudayberdiyev(Haydarov, 80) , Haydarevich, Abdurahmonov(Oblaqulov, 85) , Seytvaliyev¡Felicitamos al club «Neftchi» de Ferganá y a todos sus aficionados por este título de campeón obtenido antes de tiempo! ¿Quién creen que fue el jugador que más contribuyó al campeonato del «Neftchi» esta temporada?
¡Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan esta noticia alegre e histórica con los seguidores de la Superliga de Uzbekistán y del fútbol de Ferganá!
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