En el marco de la jornada 29 de la Superliga de Uzbekistán, el club «Neftchi» de Ferganá recibió en su estadio al «Dinamo» de Samarcanda. El encuentro, lleno de goles y drama hasta los últimos segundos, terminó en un empate vibrante de 2:2. El doblete de Doumbouya y la heroica actuación de Iskanderov en el minuto 90+7

La primera parte estuvo dominada por los visitantes. El delantero de Samarcanda,

Amadou Doumbouya, anotó un doblete en dos minutos justo antes del descanso, poniendo al «Dinamo» con dos goles de ventaja: abrió el marcador en el minuto 42 y marcó por segunda vez en el 44. En la segunda mitad, los locales aumentaron la presión y