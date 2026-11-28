En la 29.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, los equipos de Neftchi y Dinamo se enfrentaron en Fergana. El encuentro, disputado en el estadio Istiqlol, terminó con un marcador de 2:2. Los locales convirtieron un penalti en los últimos segundos para asegurar el empate y proclamarse campeones.

El marcador se abrió en el minuto 42 por obra del jugador de Dinamo, Amadu Doumbia, tras una asistencia de Anvarjon Hojimirzayev. Dos minutos después, Doumbia volvió a marcar, aumentando la ventaja para el equipo de Samarcanda.

Neftchi reaccionó en la segunda mitad. En el minuto 57, Jamshid Iskanderov anotó de penalti para recortar distancias. Tras cumplirse el tiempo reglamentario, en el minuto 90+7, el árbitro señaló otro penalti. Iskanderov volvió a acertar desde los once metros y empató el partido. De esta forma, Neftchi aseguró el campeonato en los instantes finales.

Detalles del partido

Superliga, 29.ª jornada. 28 de noviembre de 2026. Fergana, estadio Istiqlol. El partido comenzó a las 16:15.

Goles: Amadu Doumbia, 42, 44; Jamshid Iskanderov, 57 (penalti), 90+7 (penalti).

Alineación titular de Neftchi: Botirali Ergashev, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov, Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Anvarjon G‘ofurov, Alisher Odilov, Nurbek Sarsenbayev, Farruh Sayfiyev, Koffi Kouao, Ratino.

Suplentes que ingresaron: Muxsinjon Ubaydullayev (minuto 36), Xurshid G‘iyosov (46), Asilbek Jo‘mayev (84), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev (70).

Alineación titular de Dinamo: Edem Nemanov, Artyom Radayev, Mixail Shtefan, Azizbek Amonov, Anvarjon Hojimirzayev, Amadu Doumbia, Jaloliddin Jumaboyev, Akbar Xudoyberdiyev, Xaris Haydarevich, Firdavs Abdurahmonov, Edem Seytvaliyev.

Suplentes que ingresaron: Rasul Yo‘ldoshov (minuto 60), Sanjar Qodirqulov (80), Abdug‘afur Haydarov (80), Behruzbek Oblaqulov (85).

El árbitro principal fue Shavkat Nasibullayev. Fue asistido por Ruslan Serazitdinov y Abdurahmon Shukurlayev, mientras que Ma’rurjon Ilhomov actuó como cuarto árbitro. El árbitro VAR fue Akobirxo‘ja Shukurlayev y la AVAR, Kristina Sereda. El supervisor fue Bobur Haydarov y el comisario Shohruh Said.

Amonestación: Jaloliddin Jumaboyev, minuto 23.