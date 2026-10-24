Lluvia de goles en la 8ª jornada de la Serie A: La resistencia de Monza sucumbe en Turín

En el marco de la 8ª jornada de la Serie A italiana, el club Torino recibió a Monza en su estadio. En un duelo intenso y lleno de goles para los aficionados, los locales lograron una victoria trabajada por 3-2.

Este éxito permite a los turineses acercarse a la parte alta de la tabla.

Desarrollo del partido: Ventaja inicial y respuesta rápida de los visitantes

El encuentro comenzó con dominio de los locales:

Primer gol: En el minuto 39, Kian Fitz-Jim abrió el marcador con un disparo preciso, poniendo al Torino por delante (1-0);

Empate rápido en la segunda parte: Tras el descanso, los visitantes reaccionaron al minuto 47: Gustavo Varela anotó para el Monza, devolviendo la emoción al partido (1-1).

Goles decisivos: Belghali y Vlašić aseguran la victoria

Tras encajar el gol, los turineses aumentaron su intensidad:

Recuperando la ventaja: En el minuto 61, Rafik Belghali marcó el segundo tanto para los locales, devolviendo la ventaja a su equipo (2-1);

El gol clave de Vlašić: En el minuto 72, el experimentado centrocampista croata Nikola Vlašić amplió la diferencia, sentenciando prácticamente el triunfo local (3-1);

Intriga en los minutos finales: En el tiempo añadido (90'), Patterson marcó el segundo gol del Monza para recortar distancias, pero el tiempo restante no fue suficiente para evitar la derrota (3-2).

Situación en la tabla: El Torino asciende al 8º puesto

Estos 3 puntos mejoran la posición de los turineses:

Torino: Suma un total de 13 puntos y escala hasta la 8ª posición en la clasificación de la Serie A;

Monza: se mantiene en el puesto 14 con 7 puntos.

Ficha del partido:

Serie A. 8ª jornada

Torino — Monza 3-2