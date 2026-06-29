Monza anuncia a su nuevo entrenador: Ivan Juric toma el mando

El club Monza ha anunciado oficialmente el nombramiento de Ivan Juric como entrenador principal. El técnico croata de 50 años sustituye a Paolo Bianco.

En la nueva temporada, Monza volverá a competir en la Serie A italiana. Por ello, la directiva del club ha confiado la tarea de mantener al equipo en la máxima categoría a un entrenador experimentado.

Monza regresa a la Serie A

Tras pasar una temporada en la Serie B, el club ha logrado regresar a la división de honor de Italia.

Ahora el objetivo principal es conformar una plantilla competitiva en la Serie A y asegurar su permanencia en la élite.

Ivan Juric se ha convertido en la figura central de este nuevo proyecto.

Juric sustituye a Paolo Bianco

Según el comunicado oficial del club, el técnico de 50 años ha asumido la dirección del equipo tras la salida de Paolo Bianco.

Juric conoce bien el entorno del fútbol italiano y cuenta con experiencia en diversos clubes. La directiva de Monza confía en que pueda adaptar al equipo a un juego organizado, físicamente fuerte y disciplinado.

Etapa breve en la Atalanta

Ivan Juric dirigió anteriormente al club Atalanta.

Estuvo seis meses en el equipo de Bérgamo, periodo en el que dirigió 15 partidos oficiales.

Estadísticas Resultado Partidos jugados 15 Victorias 4 Empates 8 Derrotas 3

Aunque la Atalanta perdió pocos partidos bajo el mando de Juric, la cantidad de empates afectó la estabilidad de los resultados.

Difícil tarea para el nuevo entrenador

Para un equipo que regresa a la Serie A, la primera temporada siempre es complicada.

El Monza deberá:

reforzar la plantilla;

adaptarse a la alta intensidad;

garantizar la estabilidad defensiva;

sumar puntos ante rivales fuertes

y resolver estos desafíos.

La experiencia de Juric en el campeonato italiano podría ser fundamental en este proceso.

¿Podrá el Monza permanecer en la élite?

El regreso del club a la Serie A fue una gran alegría para los aficionados. Pero ahora comienza la verdadera prueba.

Si Ivan Juric logra implantar rápidamente su estilo y convertir al Monza en un club estable en la máxima categoría es una pregunta que responderá la nueva temporada.

¿Crees que Ivan Juric podrá mantener al Monza en la Serie A? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados del fútbol italiano.