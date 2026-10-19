Parma — Torino: alineaciones y directo

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Parma — Torino: alineaciones y directo

El encuentro de la Serie A italiana entre el Parma y el Torino comenzará el 19 de octubre a las 20:45 (hora local).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Parma: 40. Corvi E., 10. Bernabé A., 27. Balogh B., 15. Delprato E. (capitán), 34. Carlos D., 80. Fabbian G., 16. Keita M., 9. Romero D., 19. Touré E. B., 37. Troilo M., 14. Valeri E.

Suplentes del Parma: 29. Carboni F., 8. Cremaschi B., 30. Daffara G., 25. De Martis T., 7. Diallo O., 72. Drobnic D., 20. Frigan M., 22. Guidotti S., 47. Konate A., 76. Lontani S., 3. Ndiaye A., 32. Ordoñez K., 4. Serro V.

Entrenador del Parma: Gilardino A.

Alineación titular del Torino: 20. Lucas Perri, 19. Adams K., 45. Belgali R., 21. Braganca D., 77. Cacciamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N.

Suplentes del Torino: 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 22. Casadei C., 5. Comert E., 28. Fitz-Jim K., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 13. Rodriguez R., 76. Sivero L., 91. Zapata D.

Entrenador del Torino: Abate I.

ParmaTorinoSerie AFútbolItalia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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