Monza — Cagliari: alineaciones y directo

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Monza — Cagliari: alineaciones y directo

El partido MonzaCagliari, correspondiente a la Serie A italiana, comenzará el 19 de octubre a las 21:30 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Monza: 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 60. Kuadio E., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.

Suplentes del Monza: 6. Antov V., 24. Bakune A., 26. Churria P., 21. Colombo L., 28. Colpani A., 10. Cutrone P., 90. Folorunsho M., 11. Forson O., 80. Mut M., 16. Ngonge S., 43. Straynar A., 20. Thiam D.

Entrenador del Monza: Juric I.

Alineación titular del Cagliari: 1. Caprile E., 8. Adopo M., 70. Maldini D., 31. Mendy P., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodríguez J., 4. Romano A., 6. Winks H.

Suplentes del Cagliari: 24. Aurelio G., 20. Cervo R., 14. Deiola A., 39. Fadera A., 10. Fazzini J., 21. Gagliardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Lyteta J., 79. Massolin Y., 23. Radunovic B., 12. Sherri A., 28. Sugawara Y., 32. Sulev I.

Entrenador del Cagliari: Pisacane F.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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