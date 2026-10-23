Torino — Monza: alineaciones y directo

·2·Deportes
Torino — Monza: alineaciones y directo

El partido de la Serie A entre el Torino y el Monza comenzará el 23 de octubre a las 23:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Torino: 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Bellegarde J., 77. Katchamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 28. Fitz-Jim K., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N. (capitán).

Suplentes del Torino: 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 21. Braganca D., 22. Casadei C., 5. Comert E., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Sivero L., 91. Zapata D.

Entrenador del Torino: Abate I.

Alineación titular del Monza: 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 3. Lucchesi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.

Entrenador del Monza: Juric I.

TorinoMonzaSerie AFútbolItalia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La 7ª jornada de la Serie A termina con resultados inesperadosLa 7ª jornada de la Serie A termina con resultados inesperados20 octubre 07:00Monza — Cagliari: alineaciones y directoMonza — Cagliari: alineaciones y directo19 octubre 20:32Parma — Torino: alineaciones y directoParma — Torino: alineaciones y directo19 octubre 22:49Monza anuncia a su nuevo entrenador: Ivan Juric toma el mandoMonza anuncia a su nuevo entrenador: Ivan Juric toma el mando29 junio 21:58Del puesto 19 a la gloria: la hazaña histórica de Andrea Kimi Antonelli en MonzaDel puesto 19 a la gloria: la hazaña histórica de Andrea Kimi Antonelli en Monza7 septiembre 20:23Ipswich - Nottingham: alineaciones y directoIpswich - Nottingham: alineaciones y directoHoy 22:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán