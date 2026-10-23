Torino — Monza: alineaciones y directo
El partido de la Serie A entre el Torino y el Monza comenzará el 23 de octubre a las 23:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Torino: 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Bellegarde J., 77. Katchamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 28. Fitz-Jim K., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N. (capitán).
Suplentes del Torino: 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 21. Braganca D., 22. Casadei C., 5. Comert E., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Sivero L., 91. Zapata D.
Entrenador del Torino: Abate I.
Alineación titular del Monza: 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 3. Lucchesi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.
Entrenador del Monza: Juric I.
Comentarios 0
…