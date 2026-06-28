Mundial 2026: Croacia vence a Ghana y se clasifica para los octavos

La tercera jornada del grupo L de la Copa del Mundo de fútbol terminó de manera dramática. La selección de Croacia logró una victoria valiente en un encuentro muy intenso contra Ghana, asegurando su pase a la siguiente fase. Cabe destacar que, a pesar de la derrota, los africanos tampoco quedarán fuera del torneo.

Un duelo emocionante y goles decisivos

El encuentro comenzó con el ritmo alto esperado. Los croatas lograron abrir el marcador en el minuto 31 gracias a un disparo preciso de Suchic. En la segunda mitad, los representantes de Ghana presionaron con fuerza y Lukassen empató el encuentro al minuto 73.

Sin embargo, la experiencia de Croacia se impuso: en el minuto 83, Nikola Vlasic anotó el gol que brindó una victoria fundamental a su equipo.

Mundial 2026. Jornada 3 Croacia — Ghana 2:1 Goles: Suchic (31), Vlasic (83) — Lukassen (73).

Situación final del grupo: ¡Ambos equipos clasifican a play-offs!

Tras esta victoria, Croacia alcanzó los 6 puntos, asegurando el segundo lugar del grupo y su pase a los dieciseisavos de final.

La selección de Ghana terminó tercera en el grupo L con 4 puntos. Según el reglamento, los africanos se sitúan entre los mejores terceros, logrando así su clasificación a la siguiente ronda.

Alineaciones iniciales

Conozca la lista de jugadores que comenzaron el partido:

Croacia: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Suchic, Modric, Kovacic, Vlasic, Baturina, Perisic, Budimir.

Ghana: Asare, Senaya, Adjeti, Lukassen, Mensah, Seibo, Partey, Owusu, Ayew, Semenyo, Sulemana.

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