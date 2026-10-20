La 7ª jornada de la Serie A termina con resultados inesperados

Los dos últimos encuentros de la 7ª jornada de la Serie A italiana ofrecieron a los aficionados partidos prolíficos y brillantes.

El equipo de Torino logró una victoria contundente fuera de casa ante el Parma por 3:0 , mientras que el Monza protagonizó una auténtica sorpresa en su estadio al marcar 4 goles sin respuesta ante el Cagliari, considerado un rival fuerte.

Parma – Torino (0:3): El recital de Simeone

Los turineses, que jugaban fuera de casa, tomaron el control del partido desde los primeros minutos:

El doblete de Simeone: Giovanni Simeone, héroe del encuentro, marcó en los minutos 4 y 69, sellando su doblete;

El segundo gol de Adams: En el minuto 24, Che Adams puso el 2:0, consolidando la superioridad visitante;

Ascenso en la tabla: Tras esta importante victoria a domicilio, el Torino suma 7 puntos y sube al 13º puesto. El Parma, con 4 puntos, se queda en la 16ª posición.

Monza – Cagliari (4:0): El brillo de Varela y una goleada histórica

En otro de los duelos clave de la jornada, los aficionados del Monza celebraron una verdadera fiesta de goles:

Kouadio abrió el marcador: En el minuto 39, Kouadio adelantó a los locales — 1:0;

El doblete de Varela: Varela, muy activo en la segunda parte, batió al portero rival en los minutos 47 y 79, asegurando la goleada;

Robinson puso el broche: En el minuto 66, Robinson también inscribió su nombre en el marcador — 4:0;

Cambio de situación: Con estos 4 goles sin respuesta, el Monza alcanza los 7 puntos y asciende al 14º lugar. El Cagliari, que marchaba 7º con 13 puntos, sufrió una derrota inesperadamente abultada.

Serie A. Resumen de la 7ª jornada

Parma — Torino 0:3

Goles: Simeone (4, 69), Adams (24).

Torino: Perri, Ismajli, Coco, Comuzzo, Mandragora (Gineitis, 63), Belahyane (Zakaria, 73), Vlasic (Cesare, 73), Braganca, Cacciamani, Simeone (Zapata, 83), Che Adams (Kulenovic, 63).

Monza — Cagliari 4:0

Goles: Kouadio (39), Varela (47, 79), Robinson (66).