Declaración abierta de Jaime Munguía: ¿Cuándo será la pelea contra Bektemir Melikuziev?

El campeón de peso supermediano de la WBA, el boxeador mexicano Jaime Munguía el aspirante uzbeko Bektemir Melikuzievhizo una declaración importante sobre la defensa obligatoria de su título.

Munguía reveló a la famosa revista The Ring que después de su enfrentamiento del 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, está totalmente listo para subir al ring, no al octágono, contra Melikuziev, y que este combate en el primer semestre de 2027 será organizado.

«Hay que cambiar todo el plan de preparación»: ¿Por qué se retrasa la pelea contra Melikuziev?

La orden de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) de imponer al campeón una defensa obligatoria contra el noqueador uzbeko apodado «Bek Bully» Bektemir Melikuzievfue una noticia inesperada para el campeón:

Orden inesperada: Debido a que Munguía ya llevaba mucho tiempo preparándose para el torneo de Riad, la decisión de la organización no encajaba en sus planes;

Un rival único: El boxeador mexicano destacó que, debido a la potente pegada y el estilo poco convencional de Bektemir Melikuziev, necesitará reconstruir por completo su campo de entrenamiento y su táctica;

Fecha precisa: Por ello, Munguía confirmó que no evita la pelea, pero que planea realizar la defensa contra Melikuziev en los primeros seis meses de 2027.

La prueba en Riad y el pronóstico para Canelo-Mbilli

Antes de la pelea contra Bektemir, a Munguía le espera otro desafío importante el 31 de octubre:

Pelea contra Nikita Tszyu: Jaime subirá al ring en Riad contra el alemán Nikita Tszyu y busca terminar el combate antes de tiempo: «Será una gran pelea y definitivamente habrá un nocaut», afirmó el campeón;

Confianza en la victoria de Canelo: En el evento principal de esa noche, la superestrella mexicana Saúl «Canelo» Álvarez se enfrentará al campeón del WBC Christian Mbilli. Munguía predijo que su compatriota Canelo ganará antes del límite, por la vía del nocaut.

Para los aficionados al boxeo uzbekos, la intriga principal ahora será el anuncio del lugar y la fecha oficial del enfrentamiento por el título entre Bektemir Melikuziev y Jaime Munguía tras los combates del 31 de octubre.