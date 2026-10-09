Se ha tomado una decisión inesperada y abiertamente controvertida en la categoría de peso supermediano del boxeo profesional. Nuestro compatriota, el retador obligatorio oficial número 1 según la WBA, Bektemir Meliqo‘ziyev ha sido oficialmente privado de su pelea por el título contra el actual campeón mundial Jaime Mungia.

DAZN Boxing según el informe oficial, el campeón mexicano, en lugar de realizar una defensa obligatoria contra el boxeador uzbeko, obtuvo la oportunidad de defender su cinturón voluntariamente contra un rival completamente diferente.

Gran cartelera en Riad: El nuevo rival de Canelo y Mungia

En Arabia Saudita se anunció la composición de la próxima gran velada de boxeo programada:

Super show del 31 de octubre: Riyadh Season los promotores presentaron la cartelera completa del torneo que se llevará a cabo en Riad;

Combate estelar: En la pelea principal de la noche, el ex campeón indiscutible Saul «Canelo» Alvarez se enfrentará al invicto Christian Mbilli por el cinturón del WBC;

La elección fácil de Mungia: En la cartelera preliminar, Jaime Mungia defenderá voluntariamente su título de la WBA. Como rival, fue elegido el ruso Nikita Zonya, quien ocupa apenas el 9º puesto en el ranking.

Plazos y reglamento ignorados: ¿Por qué no se esperó al 21 de octubre?

El hecho de que la propia WBA actuara en contra de su propia decisión ha despertado serias dudas en la comunidad boxística:

Estatus de retador de un año: Bektemir Meliqo‘ziyev mantuvo el primer puesto del ranking durante más de un año y esperaba honestamente su pelea por el título;

Fecha límite incumplida: En septiembre, la organización dio instrucciones para la pelea obligatoria, otorgando a las partes un plazo oficial hasta el 21 de octubre para concluir las negociaciones;

Giro inesperado: A pesar de que faltaban casi dos semanas para que terminara el tiempo establecido, la asociación permitió al campeón pelear contra un boxeador de la parte baja del ranking.

Dinero rechazado, pelea gratuita y el llamado de Taskent

Durante las negociaciones, el equipo de Mungia hizo todo lo posible para evitar el enfrentamiento con Bektemir:

La artimaña del «step-aside»: Los mexicanos ofrecieron a Meliqo‘ziyev una compensación económica especial para que liberara temporalmente su turno de retador y esperara;

Posición valiente: Nuestro compatriota rechazó tajantemente el dinero declarando abiertamente: «Las reglas del deporte deben respetarse, estoy listo para pelear por el cinturón incluso gratis (sin honorarios) y sin pruebas»;

Oferta financiera: Bektemir propuso, si el problema era el honorario, organizar la pelea en Uzbekistán y pagarle un extra a Mungia, pero el campeón dejó estos llamados totalmente sin respuesta.

Muchos expertos deportivos independientes señalan que el boxeador mexicano, temiendo los golpes devastadores de Bektemir Meliqo‘ziyev, evitó este enfrentamiento sin concesiones con el apoyo de los promotores saudíes para conservar su cinturón. El hecho de que la WBA haya pisoteado abiertamente los intereses del retador obligatorio pone una vez más en duda la transparencia de las organizaciones internacionales de boxeo.