Un paso hacia el cinturón de la WBA: El «Bulldozer» uzbeko celebra un nuevo K.O. (vídeo)
En el prestigioso torneo celebrado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, «MUKA Boxing» (Fury by the Sea), el famoso boxeador uzbeko Bektemir Melikuziev celebró su nueva y brillante victoria.
Compitiendo en la categoría de peso supermediano, nuestro compatriota se enfrentó al experimentado boxeador tayiko Karomatullo Sharipov, decidiendo el combate antes de tiempo en el segundo asalto.
Presión rápida y K.O. prematuro en el 2.º asalto
En el combate organizado al aire libre en el recinto de Nikki Beach, Melikuziev tomó la iniciativa desde los primeros segundos:
Presión en el primer asalto: Bektemir obligó a su rival a defenderse con su habitual serie de golpes agresivos y potentes, acortando la distancia y lanzando golpes contundentes;
El K.O. decisivo: En el segundo asalto, tras una serie de ataques pesados del boxeador uzbeko, Karomatullo Sharipov no pudo soportar los golpes y el árbitro detuvo la pelea, registrando un K.O. limpio.
Detalles del combate y estadísticas de los boxeadores
Indicadores
Detalle
Torneo
MUKA Boxing (Fury by the Sea)
Fecha
6 de noviembre de 2026
Lugar
Dubái, EAU (Nikki Beach )
Resultado
2.º asalto (K.O. técnico)
Récord de Bektemir Melikuziev récord
18 victorias, 1 derrota (12 K.O.)
Récord de Karomatullo Sharipov
4 victorias, 3 derrotas, 1 empate
Próximo objetivo: el cinturón de la WBA y Jaime Munguia
Esta victoria abre grandes puertas a nuestro compatriota hacia el cinturón de campeón:
Estatus de aspirante obligatorio: Bektemir Melikuziev es actualmente el aspirante obligatorio en el ranking de la WBA (Asociación Mundial de Boxeo) en la categoría de peso supermediano;
Combate por el título contra Jaime Munguia: Se espera que el próximo enfrentamiento de Bektemir sea contra el actual campeón mundial de la WBA en esta división, la famosa superestrella mexicana Jaime Munguia. Esta confrontación podría convertirse en uno de los mayores combates por un título en la historia del boxeo uzbeko.
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