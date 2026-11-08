Un paso hacia el cinturón de la WBA: El «Bulldozer» uzbeko celebra un nuevo K.O. (vídeo)

·8·Deportes
Un paso hacia el cinturón de la WBA: El «Bulldozer» uzbeko celebra un nuevo K.O. (vídeo)

En el prestigioso torneo celebrado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, «MUKA Boxing» (Fury by the Sea), el famoso boxeador uzbeko Bektemir Melikuziev celebró su nueva y brillante victoria.

Compitiendo en la categoría de peso supermediano, nuestro compatriota se enfrentó al experimentado boxeador tayiko Karomatullo Sharipov, decidiendo el combate antes de tiempo en el segundo asalto.

Presión rápida y K.O. prematuro en el 2.º asalto

En el combate organizado al aire libre en el recinto de Nikki Beach, Melikuziev tomó la iniciativa desde los primeros segundos:

  • Presión en el primer asalto: Bektemir obligó a su rival a defenderse con su habitual serie de golpes agresivos y potentes, acortando la distancia y lanzando golpes contundentes;

  • El K.O. decisivo: En el segundo asalto, tras una serie de ataques pesados del boxeador uzbeko, Karomatullo Sharipov no pudo soportar los golpes y el árbitro detuvo la pelea, registrando un K.O. limpio.

Detalles del combate y estadísticas de los boxeadores

Indicadores

Detalle

Torneo

MUKA Boxing (Fury by the Sea)

Fecha

6 de noviembre de 2026

Lugar

Dubái, EAU (Nikki Beach )

Resultado

2.º asalto (K.O. técnico)

Récord de Bektemir Melikuziev récord

18 victorias, 1 derrota (12 K.O.)

Récord de Karomatullo Sharipov

4 victorias, 3 derrotas, 1 empate

Próximo objetivo: el cinturón de la WBA y Jaime Munguia

Esta victoria abre grandes puertas a nuestro compatriota hacia el cinturón de campeón:

  • Estatus de aspirante obligatorio: Bektemir Melikuziev es actualmente el aspirante obligatorio en el ranking de la WBA (Asociación Mundial de Boxeo) en la categoría de peso supermediano;

  • Combate por el título contra Jaime Munguia: Se espera que el próximo enfrentamiento de Bektemir sea contra el actual campeón mundial de la WBA en esta división, la famosa superestrella mexicana Jaime Munguia. Esta confrontación podría convertirse en uno de los mayores combates por un título en la historia del boxeo uzbeko.

Bektemir MelikuzievMUKA BoxingJaime MunguiaWBABoxeo
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Prueba antes del combate por el título: detalles de la próxima pelea de Bektemir MelikuzievPrueba antes del combate por el título: detalles de la próxima pelea de Bektemir Melikuziev31 octubre 17:55Bektemir Meliqo‘ziyev noquea a su rival tayiko en el 2º asalto en DubáiBektemir Meliqo‘ziyev noquea a su rival tayiko en el 2º asalto en DubáiAyer 15:31Declaración sensacional: ¿Habrá una pelea por el título mundial entre Munguía y Melikuziev?Declaración sensacional: ¿Habrá una pelea por el título mundial entre Munguía y Melikuziev?2 noviembre 07:30Álvarez y Munguía derrotan a sus rivales: Detalles de las espectaculares peleas en RiadÁlvarez y Munguía derrotan a sus rivales: Detalles de las espectaculares peleas en Riad1 noviembre 19:50¿Debe esperar Meliqo‘ziyev?: Se anuncia la defensa del título de Munguía contra Zon¿Debe esperar Meliqo‘ziyev?: Se anuncia la defensa del título de Munguía contra Zon14 octubre 13:47La WBA no ha confirmado el combate de campeonato entre Munguia y TszyuLa WBA no ha confirmado el combate de campeonato entre Munguia y Tszyu10 octubre 07:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester