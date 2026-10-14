¿Debe esperar Meliqo‘ziyev?: Se anuncia la defensa del título de Munguía contra Zon

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¿Debe esperar Meliqo‘ziyev?: Se anuncia la defensa del título de Munguía contra Zon

Una situación inesperada y controvertida ha surgido en torno a la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) en la categoría de peso supermediano. Anteriormente, la organización había declarado que el boxeador uzbeko Bektemir Meliqo‘ziyev era el retador obligatorio oficial de la categoría y había anunciado que no aprobaría un combate del campeón Jaime Munguíacontra otro oponente. Sin embargo, a pesar de todas las objeciones, los recursos oficiales de la WBA anunciaron la celebración de un combate de defensa del título entre Munguía y el ruso Nikita Zonpor el cinturón.

La organización aún no ha proporcionado una explicación oficial sobre esta decisión, que genera interrogantes entre aficionados y expertos.

Noche en Riad: Información del cartel oficial

Según el póster oficial publicado, los detalles del combate por el título mundial WBA son los siguientes:

  • Fecha y lugar: El combate 31 de octubre de 2026 se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita;

  • Categoría de peso: Supermediano (WBA World Super Middleweight);

  • Derechos de transmisión: Esta velada de boxeo será transmitida en vivo a todo el mundo a través de la plataforma de streaming internacional DAZN .

Comparativa de los boxeadores: Números y estadísticas

Las estadísticas comparativas presentadas por la WBA demuestran claramente las capacidades de ambos atletas:

  • Jaime Munguía (México):

    • Estatura: 183 cm (6' 0");

    • Récord: 45 victorias, 2 derrotas (45-2-0);

    • Nocauts: 35 KO (porcentaje de KO — 74,47%);

    • Estatus: Experimentado boxeador mexicano y campeón de la división.

  • Nikita Zon (Rusia):

    • Estatura: 187 cm (6' 1½") — una ligera ventaja de altura sobre el campeón;

    • Récord: 11 victorias, sin derrotas, 1 empate (11-0-1);

    • Nocauts: 9 KO (porcentaje de KO — 75%);

    • Estatus: Oponente invicto con gran poder de pegada.

¿Debe esperar Meliqo‘ziyev?: Se anuncia la defensa del título de Munguía contra Zon

El caso de Bektemir Meliqo‘ziyev sigue abierto

Aunque la WBA parece haber aprobado el combate por el título, persiste la incertidumbre sobre los derechos legítimos del boxeador uzbeko:

  • Estatus de retador oficial: Bektemir Meliqo‘ziyev es considerado el retador oficial número 1 de la WBA en la categoría supermediano, y él debería haber sido quien enfrentara a Munguía por el título;

  • Posición previa de la organización: La dirección de la WBA había declarado que revisaría la situación al anunciarse el combate Munguía-Zon y que el derecho de retador obligatorio de Meliqo‘ziyev era prioritario;

  • Siguiente paso: Si este combate se realiza oficialmente, es muy probable que el ganador esté obligado a defender su título contra Bektemir Meliqo‘ziyev; de lo contrario, la organización podría retirar el estatus de campeón.

Por ahora, la comunidad boxística uzbeka y los promotores esperan la decisión final de la WBA sobre el futuro del estatus de retador de Meliqo‘ziyev.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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