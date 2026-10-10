La WBA no ha confirmado el combate de campeonato entre Munguia y Tszyu

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La WBA no ha confirmado el combate de campeonato entre Munguia y Tszyu

La Asociación Mundial de Boxeo (WBA) ha emitido una declaración oficial importante sobre los próximos combates esperados en la categoría de peso supermediano. La organización anunció que aún no ha aprobado oficialmente la pelea entre la estrella mexicana Jaime Munguia y el alemán Nikita Tszyu.

Lo más importante es que la asociación enfatizó firmemente que el boxeador uzbeko Bektemir Melikuziev mantiene su estatus de retador obligatorio (mandatory challenger) por el cinturón de la WBA en esta categoría de peso.

Situación conflictiva: ¿por qué no se aprobó la pelea contra Tszyu?

En los últimos días, se difundieron ampliamente noticias en el mundo del boxeo sobre un enfrentamiento entre Jaime Munguia y Nikita Tszyu por el cinturón de campeón de la WBA. Sin embargo, la dirección de la asociación declaró que no se ha otorgado ninguna autorización oficial:

  • Riesgo de violación del estatus: Según las reglas de la organización, el campeón vigente o el poseedor del cinturón interino debe enfrentarse al retador obligatorio oficial;

  • Situación bajo control: La declaración de la WBA indica que la dirección de la asociación examinará por separado la situación y los procedimientos relacionados con la pelea Munguia-Tszyu;

  • Falta de autorización oficial: Por lo tanto, el combate de campeonato de Nikita Tszyu contra Jaime Munguia aún no ha sido aprobado oficialmente por la organización.

La WBA no ha confirmado el combate de campeonato entre Munguia y Tszyu

Se mantiene la oportunidad de título de Melikuziev

Para el noqueador uzbeko Bektemir «Beliq» Melikuziev, esta noticia es de vital importancia:

  • Retador número uno: Liderando el ranking oficial de la WBA, Melikuziev tiene el derecho de disputar directamente el combate por el cinturón;

  • No se permitirán saltos de turno artificiales: Si la organización no autoriza la pelea Munguia-Tszyu, Munguia deberá enfrentarse a Bektemir para defender su cinturón o dejar el título vacante.

Se espera que la decisión final de la dirección de la WBA sobre la pelea de defensa obligatoria en esta categoría de peso se anuncie oficialmente en los próximos días.

Bektemir MelikuzievWBAJaime MunguiaNikita TszyuBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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