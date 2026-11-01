Álvarez y Munguía derrotan a sus rivales: Detalles de las espectaculares peleas en Riad

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Álvarez y Munguía derrotan a sus rivales: Detalles de las espectaculares peleas en Riad

La capital de Arabia Saudita, Riad, se ha convertido una vez más en el centro mundial del boxeo. En una gran velada de boxeo profesional seguida por numerosos aficionados, el ex campeón mundial indiscutible Saul «Canelo» Álvarez y el poseedor del cinturón de la WBA Jaime Munguía lograron victorias contundentes en sus combates clave.

Los resultados de esta noche tienen una importancia especial para los aficionados al boxeo uzbekos, ya que el resultado del combate co-estelar está directamente relacionado con nuestro compatriota Bektemir Melikuziev y su futuro.

Una lección de maestría de Canelo: 12 asaltos contra Mbilli

En el combate principal de la velada, el ex campeón mundial indiscutible Saul Álvarez se enfrentó al campeón de peso supermediano Christian Mbilli:

  • Resistencia feroz: El invicto Mbilli intentó oponer una resistencia seria a Canelo, pero la experiencia y la precisión de los golpes marcaron la diferencia;

  • Decisión unánime de los jueces: Al finalizar los 12 asaltos, los jueces otorgaron la victoria a Saul Álvarez con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110.

Munguía retiene el cinturón: ¡Llega el turno de Bektemir!

En el segundo combate más importante de la velada (co-main event), el mexicano Jaime Munguía se enfrentó a Nikita Zon:

  • Defensa sólida: Munguía demostró su superioridad en este duelo, ganando por decisión unánime de los jueces (116-112, 117-111, 117-111) y reteniendo su cinturón de la WBA;

  • ¿Es inevitable el enfrentamiento con Melikuziev?: Según el acuerdo oficial y la garantía escrita previa, el ganador del combate Munguía-Zon debe enfrentarse al retador obligatorio de la WBA Bektemir Melikuzieven su próxima pelea. Por lo tanto, se espera que el próximo contendiente sea el boxeador uzbeko.

Resultados oficiales de los combates:

  • Saul «Canelo» Álvarez — Christian Mbilli: Victoria por puntos (115-112, 116-111, 117-110);

  • Jaime Munguía — Nikita Zon: Victoria por puntos (116-112, 117-111, 117-111) — Cinturón de la WBA defendido con éxito.

Tras estas victorias en Riad, los grandes combates por el título en la categoría de peso supermediano se vuelven aún más intensos.

Saul ÁlvarezBektemir MelikuzievJaime MunguíaWBABoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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