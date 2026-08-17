Se celebrará una pelea por el título entre Hamza Shiraz y Janibek Alimkhanuly

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Se celebrará una pelea por el título entre Hamza Shiraz y Janibek Alimkhanuly

Ya está oficialmente en marcha la próxima gran megapelea del boxeo profesional en la categoría de peso supermediano. La prestigiosa WBO (Organización Mundial de Boxeo) ordenó oficialmente al campeón británico en ejercicio Hamza Shirazdefender su cinturón ante la estrella kazaja Janibek Alimkhanuly.

Según el reconocido medio ESPN , ambas partes disponen de varias semanas de negociaciones oficiales para acordar las condiciones de la pelea, la sede y los honorarios.

Escándalo de dopaje y decisión absolutoria de la WBO

Las dudas en torno a Janibek Alimkhanuly finalmente quedaron resueltas de forma oficial. El año pasado se detectó una sustancia prohibida en su sangre, lo que abrió la posibilidad de una larga suspensión. Sin embargo, el boxeador logró presentar a tiempo ante la organización los documentos médicos y las pruebas necesarias:

«El año pasado se detectó dopaje en Alimkhanuly. Sin embargo, antes de que se le impusiera una suspensión prolongada, Janibek presentó ante la WBO todos los documentos médicos y la información oficial necesarios. Tras examinar estas pruebas, el comité concluyó finalmente que el boxeador kazajo no había infringido las reglas de la WBO», señala el comunicado oficial de la organización.

De este modo, completamente exonerado de cualquier sospecha, Alimkhanuly conserva su condición de retador al título del supermediano Hamza Shiraz.

Situación de la división: Bektemir Melikuziev, en el top 10

La intensa competencia en esta categoría de peso también resulta muy interesante para los aficionados uzbekos al boxeo:

  • Bektemir Melikuziev ocupa el 7.º puesto del ranking: El habilidoso boxeador uzbeko Bektemir Melikuziev, conocido por el apodo de «Bek Bulli», ocupa la 7.ª posición en el ranking oficial de la WBO del peso supermediano;

  • Perspectivas de luchar por el cinturón: La pelea entre Hamza Shiraz y Janibek Alimkhanuly también definirá las futuras opciones de título de figuras destacadas como Bektemir Melikuziev, que espera su turno en esta división.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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