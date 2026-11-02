Declaración sensacional: ¿Habrá una pelea por el título mundial entre Munguía y Melikuziev?

La gran velada de boxeo profesional celebrada en Riad, capital de Arabia Saudita, concluyó con una noticia inesperada y emocionante para los aficionados uzbekos al noble arte.

Tras defender con éxito su título de campeón mundial de la WBA en el peso supermediano, la famosa estrella mexicana Jaime Munguía (47-2, 35 KO) expresó claramente su intención de enfrentar a nuestro compatriota Bektemir Melikuziev (17-1, 11 KO) en su próximo combate. expresó claramente su intención de enfrentar a nuestro compatriota.

Victoria en Riad y desafío desde el ring

En su defensa de título, Munguía se enfrentó al aspirante invicto Nikita Zonya (12-1-1, 10 KO). Tras ganar por decisión unánime de los jueces en un combate intenso, el campeón centró la atención en el boxeador uzbeko:

— ¿Y ahora qué? ¿Quién será tu próximo oponente? Jaime Munguía: «Aún no es seguro, pero creo que será Melikuziev. ¡Eres el siguiente, amigo mío!»

¿Por qué es inevitable la pelea Munguía – Melikuziev?

La probabilidad de este enfrentamiento no se basa solo en un desafío verbal, sino en obligaciones oficiales:

1er lugar en el ranking WBA: Bektemir Melikuziev lidera el ranking oficial de la WBA en la categoría de peso supermediano (168 libras);

Estatus de aspirante obligatorio: La organización ha confirmado a Melikuziev como el aspirante oficial y obligatorio por el cinturón de campeón. Esto significa que Munguía debe enfrentarse al noqueador uzbeko para retener su título;

Uno de los enfrentamientos más intrigantes del año: El choque entre dos potentes noqueadores y boxeadores agresivos se perfila como una superpelea altamente lucrativa para promotores internacionales y organizadores deportivos saudíes.

Si las partes concluyen con éxito las negociaciones, en los próximos meses podríamos ser testigos de una pelea por el título de gran importancia para la historia del boxeo uzbeko.