Bektemir Meliqo‘ziyev se acerca a una pelea por el título: la WBA ha emitido una orden oficial

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Bektemir Meliqo‘ziyev se acerca a una pelea por el título: la WBA ha emitido una orden oficial

En el mundo del boxeo profesional, se ha anunciado una noticia importante sobre el próximo combate estelar de nuestro compatriota. La prestigiosa publicación mexicana Izquierdazo informa, citando al presidente de la WBA, Gilberto Mendoza, que la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) ha ordenado oficialmente la realización de una pelea por el título en la categoría de peso supermediano.

Un plazo de 30 días y el riesgo de subasta

Según la fuente, los equipos del actual campeón mundial, el mexicano Jaime Munguía, y nuestro compatriota, reconocido como retador obligatorio, Bektemir Meliqo‘ziyev, han recibido un plazo de aproximadamente 30 días, hasta el 13 de diciembre, para llegar a un acuerdo mutuo.

Si las partes no logran un consenso sobre los términos del contrato dentro del plazo establecido, el derecho a organizar la pelea podría ir a subasta. En tal caso, la distribución de las bolsas está fijada en una proporción de 60/40. Esto es lo que se ha determinado.

Detalles y condiciones del combate

Información

Campeón actual

Jaime Munguía (México, campeón WBA)

Retador obligatorio

Bektemir Meliqo‘ziyev (Uzbekistán)

Plazo otorgado

Acuerdo antes del 13 de diciembre (30 días)

Condición de distribución

Subasta 60/40 si no hay acuerdo

Importancia del combate y situación en la categoría

Jaime Munguía ostenta actualmente el título de campeón mundial de la WBA en la categoría de peso supermediano. El reconocido boxeador uzbeko Bektemir Meliqo‘ziyev, tras registrar excelentes resultados, ha obtenido el estatus de retador oficial y obligatorio por el cinturón de esta federación. La organización de este combate podría escribir una nueva página en la historia de nuestro boxeo nacional.

¿Crees que Bektemir Meliqo‘ziyev podrá subir al ring contra Jaime Munguía y ganar el cinturón de campeón? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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