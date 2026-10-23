Choque explosivo en UFC 333: Loner Kavana habla sobre su pelea contra el noqueador uzbeko

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Choque explosivo en UFC 333: Loner Kavana habla sobre su pelea contra el noqueador uzbeko

Atleta uzbeko que ha ganado la atención de los aficionados con sus brillantes victorias en los torneos de la UFC, la promoción más prestigiosa de artes marciales mixtas (MMA) Ramazon Temirov se enfrenta a una nueva prueba importante.

Nuestro compatriota subirá al octágono en Abu Dabi en el marco del torneo «UFC 333» para enfrentarse al reconocido luchador inglés Loner Kavana. Antes de este combate, el deportista británico reconoció las habilidades, la potencia de golpeo y los aspectos peligrosos del luchador uzbeko.

«13 nocauts en el primer asalto: es un nivel real»

Loner Kavana elogió los récords y la agresividad de Ramazon Temirov en el octágono:

  • Admiración por el rival: «Las peleas de Ramazon Temirov me han causado una impresión muy fuerte. Terminar 13 combates de su carrera en el primer asalto antes del límite es un resultado realmente asombroso e increíble;

  • Garantía de espectáculo: Creo que este enfrentamiento será de un nivel muy alto. Ofreceremos a los fans una pelea realmente emocionante e intensa que vale la pena ver», declaró el luchador inglés.

Kavana identificó los puntos fuertes de Temirov

El luchador británico destacó el estilo de pelea único de Temirov y la importancia de la preparación para enfrentarlo:

  • Potencia de golpeo y distancia: «Él pertenece a la categoría de luchadores noqueadores muy potentes y pesados;

  • Estilo ofensivo: A Ramazon le gusta siempre avanzar, acercarse al máximo a su oponente y lanzar golpes cortantes. Debo estar totalmente preparado para ello», concluyó Kavana.

Se espera que el choque entre estos dos deportistas, amantes de las finalizaciones rápidas y las peleas sin concesiones, sea uno de los duelos más dinámicos y espectaculares de la cartelera de «UFC 333».

Ramazon TemirovUFC 333Loner KavanaMMAArtes Marciales Mixtas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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