Ramazon Temirov contra Lone Kavanagh: KO rápido en el combate. ¿Cómo ocurrió? (video)

En un enfrentamiento crucial seguido con gran interés por los aficionados a las artes marciales mixtas, el reconocido luchador uzbeko Ramazon Temirov y el peligroso noqueador británico Lone Kavanagh se vieron las caras.

Aunque este combate de ranking en la categoría de peso mosca comenzó con intercambios abiertos e intensos desde los primeros segundos, terminó de forma inesperada en los últimos minutos del primer asalto.

El momento decisivo: los últimos segundos del 1er asalto

Ambos atletas aplicaron una presión intensa y combinaciones rápidas desde el inicio:

Un comienzo fulgurante: Temirov, fiel a su estilo, se movió activamente buscando contragolpear a distancia y ejercer presión;

El contraataque frío de Kavanagh: El luchador británico se mantuvo impecable en defensa, esperando el hueco, y lanzó una serie de golpes precisos y potentes cerca del final del primer round;

KO registrado: Tras recibir golpes contundentes, nuestro compatriota perdió el equilibrio y el árbitro tuvo que intervenir para detener el combate: la victoria de Lone Kavanagh se selló por KO.

¿Cómo afecta esta derrota a la situación en la división?

Este duelo era de vital importancia para el futuro de ambos luchadores: