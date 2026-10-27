Mahmud Muradov y Murodjon Ahmadaliyev apoyan a Ramazon Temirov tras su derrota

El 24 de octubre, en el prestigioso torneo UFC 333 celebrado en Abu Dabi, el talentoso luchador uzbeko Ramazon Temirov sufrió una derrota por nocaut técnico en el primer asalto durante un intenso combate contra el inglés Lone Kavanagh. Tras este inesperado revés, figuras destacadas del deporte uzbeko han mostrado su apoyo incondicional a su colega con mensajes de aliento.

En particular, el exluchador de la UFC y famoso experto en MMA Mahmud Muradov así como el ex campeón mundial de boxeo profesional Murodjon Ahmadaliyev Ramazon Temirovse dirigieron a él, enfatizando que esta derrota es un paso hacia futuras grandes victorias.

«Creo en ti»: las sinceras palabras de Mahmud Muradov

La estrella local de las MMA, Mahmud Muradov, expresó que no duda del potencial del joven atleta y le instó a no rendirse:

Llamado a la resiliencia: «Hermano, mantén la cabeza alta. Lo que está destinado para ti no se irá a ninguna parte. Tengo plena confianza en ti. ¡Sin duda serás campeón!», alentó Muradov al deportista;

La realidad del deporte: Basándose en su experiencia, Muradov explicó que en las artes marciales mixtas de alto nivel, un solo error o precipitación puede decidir el resultado, pero que esta derrota no es el fin de su carrera.

«Volverás más fuerte»: la reacción de Murodjon Ahmadaliyev

El experto boxeador Murodjon Ahmadaliyev, quien ha superado numerosas peleas difíciles en los grandes cuadriláteros, también envió sus respetos y buenos deseos a Ramazon:

Afrontar la prueba con paciencia: «Tanto la derrota como la victoria vienen de Dios. Insha'Allah, volverás aún más fuerte», escribió el boxeador en su página de redes sociales;

Solidaridad moral: Estos mensajes demuestran el alto nivel de hermandad y apoyo mutuo entre los atletas en el mundo de las artes marciales de Uzbekistán.

El nocaut técnico en el primer asalto del UFC 333 fue una lección importante en la carrera de Ramazon Temirov. La unidad de la comunidad deportiva y de millones de aficionados sienta las bases para que el joven atleta regrese al octágono con mayor serenidad, mejor táctica y más fuerza.