Posible combate Temirov vs Almabayev: últimos combates, récord y planes para 2027
El luchador kazajo de la UFC Asu Almabayev (24–4) podría enfrentarse al atleta uzbeko Ramazon Temirov (20–4) en el octágono durante un torneo que se espera se celebre por primera vez en Kazajistán. Así lo informa Sports.kz .
Según la información, los organizadores están considerando incluir el duelo entre ambos luchadores en el programa del torneo de la UFC previsto en Kazajistán. Esta competición 1 de mayo de 2027 está marcada como fecha preliminar, pero el combate aún no ha sido confirmado oficialmente.
Historia del combate cancelado y últimos resultados
Cabe recordar que Almabayev y Temirov 26 de julio de 2025 debían enfrentarse en un torneo de la UFC en Abu Dabi (EAU). Sin embargo, el combate se canceló tras detectarse una sustancia prohibida en la muestra de dopaje del luchador uzbeko. En aquel entonces, Temirov explicó el resultado positivo por un medicamento para tratar una infección, y posteriormente la agencia antidopaje CSAD confirmó la presencia de trimetazidina en la muestra, suspendiendo al atleta por un año.
Indicador
Asu Almabayev
Ramazon Temirov
País
Kazajistán
Uzbekistán
Récord
24–4
20–4
Último combate
21 de noviembre, Doha (Catar)
24 de octubre, Abu Dabi (EAU), UFC 333
Resultado del último combate
Derrota por decisión de los jueces ante Kyoji Horiguchi (37–6)
Derrota por TKO en el 1er asalto ante Loner Kavanagh (11–2)
Torneo de Almaty y planes regionales
Mientras se discute la celebración del primer torneo de la UFC en Kazajistán, la idea de retomar el combate Almabayev vs Temirov vuelve a ser relevante. « Vestnik MMA » según el canal de Telegram, la promoción estudia opciones para organizar la competición el 1 de mayo de 2027 en Almaty . Sin embargo, aún no se ha anunciado oficialmente la decisión final sobre la fecha y el lugar.
¿Quién crees que tendría más posibilidades en el octágono si se organiza el combate entre Asu Almabayev y Ramazon Temirov? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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