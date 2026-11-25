El luchador kazajo de la UFC Asu Almabayev (24–4) podría enfrentarse al atleta uzbeko Ramazon Temirov (20–4) en el octágono durante un torneo que se espera se celebre por primera vez en Kazajistán. Así lo informa Sports.kz .

Según la información, los organizadores están considerando incluir el duelo entre ambos luchadores en el programa del torneo de la UFC previsto en Kazajistán. Esta competición 1 de mayo de 2027 está marcada como fecha preliminar, pero el combate aún no ha sido confirmado oficialmente.

Historia del combate cancelado y últimos resultados

Cabe recordar que Almabayev y Temirov 26 de julio de 2025 debían enfrentarse en un torneo de la UFC en Abu Dabi (EAU). Sin embargo, el combate se canceló tras detectarse una sustancia prohibida en la muestra de dopaje del luchador uzbeko. En aquel entonces, Temirov explicó el resultado positivo por un medicamento para tratar una infección, y posteriormente la agencia antidopaje CSAD confirmó la presencia de trimetazidina en la muestra, suspendiendo al atleta por un año.