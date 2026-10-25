Volkanovski noquea a Evloev, Yan gana la trilogía (Todos los resultados de UFC 333)

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Volkanovski noquea a Evloev, Yan gana la trilogía (Todos los resultados de UFC 333)

En la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, se llevó a cabo un gran evento numerado esperado con gran interés por los aficionados a las artes marciales: UFC 333 el torneo tuvo lugar.

La velada de combate, que incluyó dos defensas de título y el importante enfrentamiento del uzbeko Ramazon Temirov, estuvo llena de nocauts inesperados y peleas intensas.

Cartelera principal: Los campeones retienen sus cinturones

En los combates decisivos del torneo se registraron nocauts potentes y revanchas históricas:

  • Volkanovski detiene a Evloev: En el combate estelar de la noche, el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski defendió con éxito su cinturón al vencer al contendiente número uno Movsar Evloev por nocaut técnico en el segundo asalto;

  • La trilogía de Petr Yan y Merab Dvalishvili trilogía: En el peso gallo, el campeón vigente Petr Yan derrotó al ex poseedor del cinturón Merab Dvalishvili por decisión unánime de los jueces tras 5 asaltos intensos. De esta forma, el marcador de la trilogía entre ambos quedó 2:1;

  • Derrota inesperada para Temirov: El atleta uzbeko Ramazon Temirov subió al octágono contra el peleador inglés Lone Kavanagh, pero el duelo terminó en el primer asalto con un nocaut técnico a favor de Kavanagh.

Resultados completos del torneo UFC 333

Cartelera principal (Main Card):

  • Peso pluma (pelea por el título): Alexander Volkanovski venció a Movsar Evloev por nocaut técnico (TKO) en el 2.º asalto;

  • Peso gallo (pelea por el título): Petr Yan venció a Merab Dvalishvili por decisión unánime;

  • Peso gallo: Lone Kavanagh venció a Ramazon Temirov por nocaut técnico (TKO) en el 1.er asalto;

  • Peso pesado: Alexander Volkov venció a Rizvan Kuniev por decisión unánime;

  • Peso pluma: Aaron Pico venció a Losene Keita por nocaut técnico en el 1.er asalto.

Cartelera preliminar (Prelims):

  • Peso semipesado: Azamat Murzakanov venció a Dominick Reyes por nocaut en el 1.er asalto;

  • Peso semipesado: Nikita Krylov venció a Abdul-Rahman Yahyaev por sumisión en el 1.er asalto;

  • Peso medio: Abusupiyan Magomedov venció a Cameron Rowston por nocaut técnico en el 1.er asalto;

  • Peso ligero: Grant Dawson venció a Nurullo Aliev por decisión;

  • Peso gallo: Colby Thicknesse venció a Asaf Chopurov por decisión;

  • Peso medio: Abubakar Vagaev venció a Jacob Malkoun por decisión;

  • Peso pluma: Bolaji Oki venció a Daniel Santos por puntos;

  • Peso ligero: Cody Steele venció a Noah Gionon por nocaut técnico en el 1.er asalto;

  • Peso paja femenino: Yasmin Lucindo venció a Nicole Caliari por decisión unánime.

UFC 333Ramazon TemirovAlexander VolkanovskiMMADeportes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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