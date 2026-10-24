UFC 333: Ramazon Temirov sube al octágono en Abu Dabi — cartelera completa y horarios

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UFC 333: Ramazon Temirov sube al octágono en Abu Dabi — cartelera completa y horarios

Hoy, 24 de octubre, en la capital de los EAU, Abu Dabi, se celebra el evento numerado esperado por los fans mundiales de MMA y los seguidores uzbekos: UFC 333. El programa de la noche incluye dos peleas por el título, un choque de pesos pesados y un duelo crucial con nuestro compatriota

Ramazon Temirov. Ramazon Temirov El combate principal para nosotros: Ramazon Temirov contra un rival del top 10.

El combate principal para nosotros: Ramazon Temirov contra un rival del top 10

En el tercer combate más importante de la noche, el artista marcial uzbeko Ramazon Temirov (n.º 10) entrará al octágono:

  • Estatus del rival: Nuestro compatriota se enfrentará al peligroso luchador británico clasificado en el puesto 6 de la categoría de peso mosca, Lone Kavana quien será su oponente;

  • Necesidad de una victoria estratégica: Un éxito en este encuentro permitiría a Temirov entrar en el top 5 de su división y acercarse a la carrera por el título.

Intrigas de la cartelera principal: la defensa de Volkanovski y la trilogía Yan-Dvalishvili

Los combates estelares de la noche serán el centro de atención de millones de aficionados:

  • Combate principal (Main Event): El campeón de peso pluma, el australiano Alexander Volkanovski, defenderá su cinturón contra el invicto Movsar Evloev (n.º 1);

  • Co-Main Event: El campeón de peso gallo, el ruso Petr Yan, se enfrentará al ex campeón Merab Dvalishvilien una trilogía. Actualmente el marcador es 1-1, con victoria de Dvalishvili en marzo de 2023 y de Yan en la revancha de diciembre de 2025;

  • Derbi ruso de pesos pesados: El número 2 de la división, Alexander Volkov, se medirá ante Rizvan Kuniev, clasificado en el puesto 7.

Horarios del torneo y cartelera completa

La competición comenzó hoy, 24 de octubre, a las 17:00 hora de Taskent. Los combates de la cartelera principal comenzarán a las 22:00. Cartelera principal:

Cartelera principal:

  • Peso pluma (título): Alexander Volkanovski (campeón) — Movsar Evloev (n.º 1)

  • Peso gallo (título): Petr Yan (campeón) — Merab Dvalishvili (n.º 1)

  • Peso mosca: Lone Kavana (n.º 6) — Ramazon Temirov (n.º 10)

  • Peso pesado: Alexander Volkov (n.º 2) — Rizvan Kuniev (n.º 7)

  • Peso pluma: Aaron Pico (n.º 11) — Losene Keita

Cartelera preliminar:

  • Azamat Murzakanov (n.º 7) — Dominick Reyes (n.º 8)

  • Nikita Krylov (n.º 15) — Abdul-Rakhman Yakhyaev

  • Abusupiyan Magomedov (n.º 12) — Cameron Rowston

  • Grant Dawson — Nurullo Aliev

  • Colby Thicknesse — Asaf Chopurov

  • Abubakar Vagaev — Jacob Malkoun

  • Bolaji Oki — Daniel Santos

  • Cody Steele — Noah Gnon

  • Jasmine Jasudavicius — Nicole Caliari

Ramazon TemirovUFC 333Alexander VolkanovskiPetr YanMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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