Petr Yan retiene su título tras vencer a Merab Dvalishvili en Abu Dabi

En la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, el prestigioso UFC 333 cautivó la atención de todos durante su evento coestelar.

El actual campeón de peso gallo de la UFC, el ruso Petr Yan subió al octágono contra su mayor rival, el ex campeón Merab Dvalishvilipara defender con éxito su cinturón de campeón.

Trilogía histórica: El marcador queda 2-1

La rivalidad entre estas dos estrellas tiene una historia larga y compleja:

Primer enfrentamiento (marzo de 2023): En el primer combate, el georgiano Merab Dvalishvili se impuso gracias a sus constantes derribos y su superioridad cardiovascular;

Revancha (diciembre de 2025): En el segundo combate, Petr Yan aprendió de sus errores, logrando una revancha convincente y recuperando el cinturón;

El duelo decisivo (UFC 333): En el tercer y crucial enfrentamiento, Yan tomó el control, dejando el marcador global en 2-1 y poniendo un punto final a la rivalidad.

Un combate completo y decisión de los jueces

El duelo de 5 asaltos en el octágono se desarrolló con un ritmo intenso y gran maestría técnica:

Estrategia de combate: Petr Yan mantuvo la distancia con precisión, neutralizando los peligrosos intentos de lucha de Dvalishvili y manteniendo la iniciativa con series de golpes de pie;

Victoria: El combate llegó al límite de los asaltos y, por decisión unánime, los jueces declararon ganador al luchador ruso.

Con esta victoria, Petr Yan reafirma su dominio absoluto en la división y demuestra ser uno de los campeones más destacados en la historia de la UFC.