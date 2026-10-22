Gran declaración antes de UFC 333: ¿quién prevalecerá entre Petr Yan y Merab Dvalishvili?

En el mundo de las artes marciales mixtas (MMA), se acerca uno de los enfrentamientos más esperados del año. El ex campeón de UFC TJ Dillashaw el ex poseedor del cinturón ruso Petr Yan y la actual estrella georgiana Merab Dvalishvili compartió sus opiniones y expectativas sobre la trilogía: el tercer combate.

Según el ex campeón estadounidense, en el segundo encuentro, Petr Yan logró encontrar la «llave» ideal contra la presión incesante y el estilo único de su oponente.

«La defensa de Yan contra los derribos agotará a Merab»

TJ Dillashaw elogió la táctica defensiva mostrada por el luchador ruso en la revancha:

Superioridad defensiva: Dillashaw destaca que en el segundo combate, Yan encontró una solución perfecta contra los derribos, el arma principal de Merab, y que estos movimientos defensivos impresionaron al estadounidense;

Riesgo de pérdida de energía: Si Dvalishvili no logra llevar a su oponente al suelo, los intentos fallidos y los contraataques lo obligarán a gastar más energía física.

¿Cuál debe ser la táctica? Los golpes al cuerpo: el factor decisivo

Según Dillashaw, el destino del combate se decidirá nuevamente en la distancia y los golpes al cuerpo:

La clave de la victoria para Yan: Petr no debe cambiar su táctica bajo ninguna circunstancia: debe seguir trabajando al cuerpo, lanzando jabs precisos y patadas, además de evitar los derribos con seguridad;

Acciones probables de Merab: Dvalishvili seguirá intentando buscar las piernas. Por eso, Yan debe concentrarse aún más en trabajar al cuerpo. Al mismo tiempo, Merab deberá aumentar sus combinaciones de golpes.

El pronóstico final de Dillashaw: victoria de Petr Yan

El analista estadounidense predijo que en este combate difícil e intenso, Petr Yan obtendría la victoria. Según sus cálculos, el último éxito le dio al luchador ruso una gran confianza mental y comprendió perfectamente cómo resistir la famosa resistencia de Merab. Sin embargo, Dillashaw también recordó que Merab Dvalishvili es un luchador que nunca se rinde fácilmente.

¿Cuándo y dónde tendrá lugar el combate?