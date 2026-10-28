Merab Dvalishvili se dirige a sus fans tras la derrota ante Petr Yan

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Merab Dvalishvili se dirige a sus fans tras la derrota ante Petr Yan

El ex campeón de peso gallo de la UFC, el luchador georgiano de 35 años Merab Dvalishvili ha hablado públicamente por primera vez tras la derrota ante su feroz rival ruso Petr Yanen el combate de trilogía celebrado el 24 de octubre en Abu Dabi.

Esta derrota no permitió a Merab recuperar el cinturón de campeón. A pesar de ello, el ex campeón no se desanima y, agradeciendo a su equipo, seres queridos y millones de fans, anunció que volverá pronto más fuerte.

«Nuestro trabajo no fue en vano»: Puntos clave del mensaje

Dvalishvili transmitió sus palabras a todos los que lo apoyaron a través de sus páginas oficiales en redes sociales:

  • Gratitud y fe: «Primero que nada, quiero agradecer a Dios por sus bendiciones y estoy agradecido», comenzó diciendo el luchador;

  • Agradecimiento a los compañeros de equipo: Merab expresó su gratitud por la lealtad infinita de sus entrenadores, así como de sus compañeros de sparring en Las Vegas y Nueva York y de sus amigos en Long Island, quienes siempre lo impulsaron a mejorar;

  • El apoyo de los fans: El atleta destacó que las palabras cálidas de su familia y fans le dan fuerza: «Su apoyo y amor son lo más importante para mí. Espero con ansias volver al octágono para hacer lo que más amo».

La rivalidad Yan-Dvalishvili: Crónica de una trilogía histórica

La competencia entre estos dos luchadores de élite se convirtió en uno de los enfrentamientos más intensos en la historia de la UFC:

  • Marzo de 2023 (primer enfrentamiento): Dvalishvili derrotó de manera convincente a Petr Yan con su famoso ritmo incesante y derribos, encaminándose hacia la cima de su carrera;

  • Diciembre del año pasado (revancha): En el segundo enfrentamiento, Petr Yan utilizó una táctica excelente para arrebatarle el cinturón de campeón a Merab;

  • El combate decisivo en Abu Dabi: El tercer combate, celebrado el 24 de octubre, duró los cinco asaltos completos y fue galardonado con el bono «Fight of the Night» como un combate excepcional;

  • Promesa de un regreso rápido: Dvalishvili no entró en detalles técnicos del tercer combate, pero enfatizó que se siente muy bien y que volverá al octágono bajo el lema «Esta máquina nunca se avería».

Ahora, la lucha por el título en peso gallo entra en una nueva etapa, y Merab Dvalishvili sigue siendo una de las estrellas más peligrosas y espectaculares de la división a pesar de la derrota.

Merab DvalishviliPetr YanUFCMMADeportes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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