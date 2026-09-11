Islam Makhachev predice el destino de Petr Yan y Evloev en UFC 333

El mejor luchador del mundo libra por libra (P4P), Islam Makhachev, compartió sus análisis inesperados sobre dos combates por el título en el evento UFC 333 que tendrá lugar el 24 de octubre en Abu Dabi. Su atención se centra en Merab Dvalishvili y Petr Yan, quienes inician una trilogía, así como en el destino del invicto Movsar Evloev, quien se enfrentará a Alexander Volkanovski por el cinturón. En el programa «Match TV», Makhachev calificó el regreso a la cima de Petr Yan tras graves lesiones como un acto de valentía y reveló la única forma de detener a Volkanovski.

Entonces, ¿por qué Petr Yan tendrá la ventaja en su tercer combate contra el georgiano, cuántas peleas le quedan antes del fin de su carrera y qué marcador exacto predice Makhachev para los duelos de Evloev y Volkanovski?

Triunfo y caída: Cinturones perdidos y peleas de vida o muerte en Abu Dabi

Los enfrentamientos principales de la cartelera de UFC 333 contienen dos grandes dramas heroicos:

El regreso triunfal de Petr Yan: Tras una grave lesión y una derrota en el primer combate, Petr Yan logró el mayor regreso de su carrera al recuperar el cinturón de campeón ante Merab Dvalishvili en su segundo enfrentamiento;

Tercer duelo contra Dvalishvili: Se espera que la trilogía del 24 de octubre sea mucho más fácil para el luchador ruso;

La prueba del invicto Movsar: Movsar Evloev, quien nunca ha sido derrotado, disputará la pelea más importante de su vida por el título ante la leyenda Alexander Volkanovski, quien reinó en la categoría de peso pluma durante años;

La pelea de los supervivientes: Según Makhachev, Volkanovski nunca ha sido un rival fácil y se espera una guerra brutal de 5 asaltos.

«¿Cómo empezó todo?»: Brazos rotos y un ex campeón indefenso

El regreso al estatus de campeón no ha sido fácil para Petr Yan — ha tenido que superar serios desafíos físicos y mentales:

Derrota bajo el peso de las lesiones: En el primer combate contra Dvalishvili, Yan sufrió una lesión grave, llegando al punto de no poder golpear correctamente con el brazo;

El ex campeón descartado: Muchos críticos y aficionados afirmaban que Petr había caído de la cima y que su era en la categoría de peso gallo había terminado;

Un segundo aire: El luchador ruso silenció todas las dudas, demostrando su clase en la revancha y recuperando el trono con una defensa perfecta ante la lucha.

Voluntad inquebrantable y punto de inflexión: El carácter que permitió recuperar el cinturón

Islam Makhachev, recordando una conversación informal con Petr Yan, habló abiertamente sobre su tenacidad de hierro en el octágono y su inminente retirada:

«Las lesiones de Petr son muchas»: Makhachev declaró que la salud de su colega ha sido puesta a prueba y que se acerca al final de su carrera, con solo unas pocas peleas restantes;

El fenómeno de la reconquista del cinturón: En la historia de las MMA, recuperar un cinturón perdido es un logro raro que pocos atletas logran alcanzar;

Ventaja táctica: Según Makhachev, en el tercer combate, Yan bloqueará cualquier intento de derribo de Merab, rompiendo así el ritmo de su oponente.

«Hablamos con Petr — tiene muchísimas lesiones. Creo que hará un par de peleas más y se acercará al final de su carrera. Pocas personas en la historia de las artes marciales han logrado recuperar su cinturón, pero Petr es un hombre de carácter. El tercer combate será más fácil para él», subrayó Islam Makhachev.

Estadística histórica y predicción de «3-2» contra Volkanovski

Al hablar del duelo entre Movsar Evloev y Alexander Volkanovski, Makhachev, quien se enfrentó dos veces a la estrella australiana, reconoció la dificultad de detenerlo:

«Hay que apagarle la luz»: Se destacó que Volkanovski nunca se rinde hasta el último segundo en el octágono y que la única forma de detenerlo es un KO puro;

La fuerza inagotable de Movsar: El estilo de Evloev, que consiste en derribar, agarrar y mantener a sus oponentes sin descanso, será decisivo en este maratón de 5 asaltos;

Marcador exacto: Makhachev predijo que en este difícil combate de 5 asaltos, Evloev ganará el cinturón por decisión de los jueces con un marcador de 3-2 .

¿Cree usted que Petr Yan Merab Dvalishvili podrá demostrar su superioridad en el tercer combate y coronar el final de su carrera con una victoria? ¿Está Alexander Volkanovski aún en condiciones de resistir al joven e invicto Movsar Evloev, o nacerá un nuevo campeón con un marcador de 3-2 como predice Makhachev? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del campeón más influyente antes de UFC 333 con todos los fans de las MMA!