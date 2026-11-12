Pelea en Abu Dabi: Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov se van a los golpes (video)

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Pelea en Abu Dabi: Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov se van a los golpes (video)

Un nuevo conflicto importante y sensacionalista ha estallado en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA). El ex campeón de la UFC, el luchador georgiano Merab Dvalishvili en Abu Dabi, con el actual campeón de peso ligero de la PFL, el ruso Usman Nurmagomedov y los miembros de su equipo, se pelearon en un hotel. Tras el incidente, Dvalishvili informó oficialmente sobre su estado y el de su amigo a través de sus redes sociales.

«Mientras los guardias de seguridad me sujetaban, me dieron patadas»

Se supo que durante la pelea, un joven luchador georgiano de 21 años acompañaba a Merab Dvalishvili. Según Dvalishvili, su joven amigo se enfrentó valientemente a Usman y Umar Nurmagomedov.

«Mi joven amigo de 21 años, un luchador georgiano, estaba conmigo. Peleó a la par contra Usman y Umar Nurmagomedov. Incluso dijo: "Si solo dos personas pueden superarme, entonces me pasaré al MMA". Luego peleó con otros chicos. ¡Dios mío! Mientras los guardias de seguridad me sujetaban, nos golpearon con pies y puños. ¿Qué significa esto? ¡La vida es bella, chicos! Todo está bien» — declaró Dvalishvili.

Detalles de la pelea y el incidente

Información

Lugar del incidente

Un hotel en Abu Dabi

Participantes

Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov y los miembros de sus equipos

Otros atletas involucrados

Umar Nurmagomedov y el amigo de 21 años de Dvalishvili

Posición de los equipos

El desacuerdo entre las partes derivó en una violenta pelea

Estado actual

Los atletas se encuentran bien y han emitido declaraciones

«Estos enfrentamientos inesperados y conflictos personales en el mundo del MMA a menudo aumentan el interés en los futuros combates de los atletas».

Causas del incidente y próximos pasos

Aunque los representantes oficiales de las partes aún no han revelado las causas exactas del conflicto, ya han comenzado intensos debates entre los aficionados en las redes sociales. Esta tensa situación entre el equipo de Usman y Umar Nurmagomedov y Merab Dvalishvili podría convertir sus posibles combates futuros en el octágono en un espectáculo aún más crucial e inesperado.

En su opinión, ¿podrían estos enfrentamientos entre Merab Dvalishvili y el equipo de los Nurmagomedov llevar a un combate oficial entre ellos en el futuro? ¡Deje su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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