Pelea en Abu Dabi: Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov se van a los golpes (video)

Un nuevo conflicto importante y sensacionalista ha estallado en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA). El ex campeón de la UFC, el luchador georgiano Merab Dvalishvili en Abu Dabi, con el actual campeón de peso ligero de la PFL, el ruso Usman Nurmagomedov y los miembros de su equipo, se pelearon en un hotel. Tras el incidente, Dvalishvili informó oficialmente sobre su estado y el de su amigo a través de sus redes sociales.

«Mientras los guardias de seguridad me sujetaban, me dieron patadas»

Se supo que durante la pelea, un joven luchador georgiano de 21 años acompañaba a Merab Dvalishvili. Según Dvalishvili, su joven amigo se enfrentó valientemente a Usman y Umar Nurmagomedov.