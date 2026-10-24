Michael Bisping da una predicción sorprendente para la trilogía entre Yan y Dvalishvili
Miembro del Salón de la Fama de la UFC y ex campeón Michael Bisping UFC 333 compartió sus pensamientos y una predicción detallada sobre uno de los combates más intrigantes del evento: el choque por el título de peso gallo entre Petr Yan y Merab Dvalishvili .
El experto tomó su decisión analizando las fortalezas únicas, el estado psicológico y las tácticas de los combates anteriores de ambos atletas.
«El primer enfrentamiento fue hace mucho tiempo, pero en la revancha, Yan peleó de forma inteligente»
Bisping prestó especial atención a la evolución de las confrontaciones entre los peleadores:
Una victoria merecida en el segundo combate: «La última vez vimos a Petr ganar de manera justa y merecida. Conservó su energía durante todo el combate. Aunque no lanzó una lluvia de golpes como Merab, fue extremadamente preciso y dominó más en el suelo;
Táctica económica: Yan no intentó muchos derribos, pero sus acciones fueron muy económicas y efectivas en cada momento. Por eso ganó aquel combate;
Historia del primer combate: Es cierto que Merab se impuso en el primer encuentro, pero eso ocurrió hace mucho», enfatizó Bisping.
El estado de «piloto automático» de Dvalishvili y su periodo de recuperación
El ex campeón analizó profundamente el estado físico y mental reciente del campeón georgiano:
Cuatro defensas y fatiga: Merab defendió su título cuatro veces en un año tras convertirse en campeón. Un calendario tan pesado afectó no sus resultados, sino su velocidad explosiva, su hambre de victoria y su motivación interna;
Regreso con nueva energía: «Daba la impresión de que peleaba en piloto automático. Ahora, Dvalishvili ha descansado un poco y llega a este combate con nuevas fuerzas y una voluntad renovada», dice el analista.
«Yan es el mejor striker, Merab es un luchador excepcional»: la elección final de Bisping
Michael Bisping valoró la oposición táctica del combate y predijo el nombre del futuro campeón:
El choque de estilos: Si bien Petr Yan es el striker más hábil de este dúo, Merab posee una escuela de lucha inigualable y una capacidad de cardio (resistencia) infinita;
Veredicto final: «Respeto mucho a Merab y le tengo aprecio, pero aun así le doy una ligera ventaja a Petr Yan. Creo que el resultado de la revancha se repetirá. Pero este combate será mucho más cerrado e intenso, y Merab logrará más derribos que antes».
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