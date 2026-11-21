El ex campeón de la UFC Merab Dvalishvili Usman Nurmagomedov se pronunció por primera vez en detalle sobre el altercado. El luchador georgiano afirmó que apenas sintió el golpe de su oponente, otorgándole una calificación de solo 1 sobre 10. El conflicto entre Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov, que ha generado gran debate en el mundo de las MMA, vuelve a estar en el centro de atención. Esta vez, el luchador georgiano compartió sus impresiones sobre el incidente, destacando que el golpe de Usman no tuvo un impacto serio en él. Dvalishvili describió la situación desde su perspectiva durante una transmisión en vivo del torneo «Power Slap», respondiendo a una pregunta de la bloguera Nina Drama. «Ni siquiera me golpeó» Nina Drama le pidió a Merab que calificara la bofetada recibida por parte de Usman Nurmagomedov en una escala del 1 al 10. Dvalishvili respondió que apenas sintió el impacto.

«Para ser honesto, no sentí nada. Ni siquiera me golpeó. Solo intentó agarrarme de las piernas. Eran muchos, y yo lanzaba mis manos tratando de alcanzar a todos», declaró el luchador georgiano. Según él, otros participantes también se involucraron durante el incidente. Dvalishvili también recordó sus acciones cuando corrió hacia Ulanbekov. «Luego, cuando corrí hacia Ulanbekov, vi que estaba muy asustado. En lugar de golpearme, también intentó agarrarme de las piernas», añadió Merab. «Dieron patadas donde no se ve en el video» Dvalishvili también habló sobre la parte del altercado que no quedó registrada en video. Afirmó que hubo patadas después de que los participantes fueran derribados. Sin embargo, el luchador georgiano aseguró que no tomó en serio los golpes recibidos mientras estaba de pie. «Después de que nos derribaron, dieron patadas en la parte que no se grabó, y ahí se creían héroes. Pero de pie, no sentí sus golpes en absoluto. Golpeaban como niñas», dijo.