Thriller de 5 goles para el equipo de Behruz Karimov: Lugano gana a domicilio

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Thriller de 5 goles para el equipo de Behruz Karimov: Lugano gana a domicilio

En el marco de la 11ª jornada del campeonato suizo, jugando como visitante, Lugano ofreció un espectáculo de goles contra Thun y logró una victoria importante por 3:2. El defensa de la selección nacional de Uzbekistán,

Behruz Karimov, fue titular y disputó los 90 minutos, contribuyendo significativamente al éxito de su equipo. Cinco goles y emoción hasta los últimos segundos

El encuentro se caracterizó por ataques constantes y un ritmo vertiginoso:

Minuto 34: Moncada abre el marcador:

  • Lugano rompió la defensa local y se adelantó gracias a un disparo preciso de Moncada (0:1); Minuto 37: Respuesta de los locales:

  • El jugador de Thun, Zukit, igualó el marcador tres minutos después (1:1); Minutos 49 y 76: La superioridad de Lugano:

  • Más activos en la segunda mitad, los visitantes marcaron a través de Bislimi y luego del suplente Aeti, poniendo el 1:3 en el marcador; Minuto 88: Penalti y final tenso:

  • Cerca del final, el delantero local Braski anotó un penalti para reducir la distancia (2:3), pero Behruz Karimov y sus compañeros mantuvieron la defensa firme para asegurar la victoria. Tabla de posiciones: 31 puntos y líder solitario

Estos tres puntos colocan a Lugano en una posición privilegiada en la carrera por el título:

1er lugar en la tabla:

Campeonato de Suiza. 11ª jornada

Thun — Lugano 2:3

Goles:

  • Zukit 37, Braski 88 (pen.) — Moncada 34, Bislimi 49, Aeti 76. Thun:

  • Steffen, Fer, Passavant (Kait, 46), Bürgy, Strannegard, Reichmuth (Ilic, 81), Roth, Zukit, Mayer (Krystal, 74), Dursun (Christoffersson, 65), Labo (Braski, 81). Lugano:

  • von Ballmoos, Kelvin (Dos Santos, 46), Mai, Delcroix, Behruz Karimov, Chiminyani, Grgic, Pilstrom (Zanotti, 46), Bislimi (Kenduchi, 84), Berens (Aeti, 73), Moncada (Marques, 60). fon Ballmoos, Kelvin (Dots.Santos, 46), May, Delkrua, Behruz Karimov, Chiminyani, Grgich, Pilstrom (Zanotti, 46), Bislimi (Kenduchi, 84), Berens (Aeti, 73), Monkada (Markes, 60).

Behruz KarimovLuganoCampeonato de SuizaFútbolSuper League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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