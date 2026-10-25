En el marco de la 11ª jornada del campeonato suizo, jugando como visitante, Lugano ofreció un espectáculo de goles contra Thun y logró una victoria importante por 3:2. El defensa de la selección nacional de Uzbekistán,

Behruz Karimov, fue titular y disputó los 90 minutos, contribuyendo significativamente al éxito de su equipo. Cinco goles y emoción hasta los últimos segundos

El encuentro se caracterizó por ataques constantes y un ritmo vertiginoso:

Minuto 34: Moncada abre el marcador:

Lugano rompió la defensa local y se adelantó gracias a un disparo preciso de Moncada (0:1); Minuto 37: Respuesta de los locales:

El jugador de Thun, Zukit, igualó el marcador tres minutos después (1:1); Minutos 49 y 76: La superioridad de Lugano:

Más activos en la segunda mitad, los visitantes marcaron a través de Bislimi y luego del suplente Aeti, poniendo el 1:3 en el marcador; Minuto 88: Penalti y final tenso:

Cerca del final, el delantero local Braski anotó un penalti para reducir la distancia (2:3), pero Behruz Karimov y sus compañeros mantuvieron la defensa firme para asegurar la victoria. Tabla de posiciones: 31 puntos y líder solitario

Estos tres puntos colocan a Lugano en una posición privilegiada en la carrera por el título:

1er lugar en la tabla:

Tras este triunfo, Lugano suma 31 puntos y se mantiene como líder absoluto del campeonato suizo; La actuación sólida de nuestro legionario:

El defensa Behruz Karimov se está convirtiendo en un pilar fundamental de la línea defensiva del club gracias a su regularidad. Ficha técnica:

Campeonato de Suiza. 11ª jornada

Thun — Lugano 2:3

Goles: