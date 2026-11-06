En el marco de la 3ª jornada de la UEFA Conference League, el club suizo Lugano recibió en su estadio al equipo lituano del Kauno Zalgiris, logrando una victoria contundente por 3-0.

Este encuentro tuvo un significado especial para los aficionados al fútbol de Uzbekistán: nuestro compatriota, que juega en el Lugano, Behruz Karimov , destacó por sus excelentes acciones en el partido europeo, convirtiéndose en el autor de una asistencia.

«Blitzkrieg» en la primera parte: todos los goles en 32 minutos

Los suizos tomaron la iniciativa desde los primeros minutos y sentenciaron el destino del partido en la primera mitad:

Goles rápidos: Los locales abrieron el marcador en el minuto 11 gracias a un disparo preciso de Yanis Cimignani. Trece minutos después, en el minuto 24, el experimentado Ezgjan Alioski amplió la ventaja (2-0);

El pase decisivo de Karimov: En el minuto 32 del encuentro, Behruz Karimov prolongó un gran ataque con una asistencia, y tras su centro, Daniel dos Santos batió la portería rival para poner el 3-0 definitivo;

Final sólido: Habiendo resuelto todo en la primera parte, el Lugano mantuvo su dominio durante toda la segunda mitad.

Lugano, líder absoluto de la tabla

Esta gran victoria coloca al club suizo en la cima de la clasificación general:

Resultado del 100%: El Lugano ha ganado sus 3 primeros partidos de la fase de liga de la Conference League, acumulando el máximo de 9 puntos ;

1er puesto y estabilidad: El equipo, que muestra un juego constante, se mantiene como líder solitario en la tabla general del torneo.

Ficha del partido: UEFA Conference League, 3ª jornada

Lugano (Suiza) – Kauno Zalgiris (Lituania) 3-0 (3-0)

Goles: Yanis Cimignani (11), Ezgjan Alioski (24), Daniel dos Santos (32).

Asistencia: Behruz Karimov (32).

Estos pasos firmes de los jóvenes talentos uzbekos en los campos europeos abren nuevos horizontes para el desarrollo de nuestro fútbol nacional.