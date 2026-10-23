El Lugano de Behruz Karimov golea 5-2 al Getafe en Madrid

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El Lugano de Behruz Karimov golea 5-2 al Getafe en Madrid

En la 2ª jornada de la fase de liga de la UEFA Europa Conference League, se produjo una de las mayores sorpresas de la semana en los campos europeos. El club suizo Lugano visitó a un serio representante de La Liga en España, Getafe y sorprendió a todos al arrollar a su rival por 5-2.

Para los aficionados al fútbol uzbekos, el punto destacado es que el defensa de nuestra selección nacional, Behruz Karimov participó directamente en esta victoria histórica.

Gol rápido, remontada e intensidad en la primera parte

El encuentro, disputado cerca de Madrid, comenzó con un ritmo frenético y un marcador que cambió en cuestión de minutos:

  • El primer golpe de los españoles: Ya en el minuto 2, Iván Azón adelantó al Getafe;

  • La respuesta del Lugano: Antes de que los locales pudieran disfrutar de su alegría, Albian Ajeti restableció el equilibrio en el minuto 3. Cuatro minutos después, en el minuto 7, Yanis Cimignani puso por delante a los visitantes, y en el minuto 26, Ajeti celebró su doblete, asegurando que los suizos se fueran al descanso con una ventaja de 3-1.

5-2 y la entrada de Behruz Karimov

En la segunda parte, el Lugano no bajó la intensidad:

  • Los goles que sentenciaron la victoria: En el minuto 50, Uran Bislimi puso el 4-1 en el marcador. En el minuto 74, el delantero local Borja Mayoral logró recortar distancias (2-4);

  • La acción de nuestro legionario: Tras el gol del Getafe, en el minuto 75, el defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov, entró al campo desde el banquillo para reforzar la defensa y actuó con solvencia hasta el final del partido;

  • El punto final: En el tiempo añadido, en el minuto 90+2, Kevin Behrens puso el broche de oro al encuentro: 5-2.

Getafe — Lugano 2-5 (Crónica del partido)

  • Competición: UEFA Europa Conference League, fase de liga, 2ª jornada;

  • Goles: Iván Azón (2), Borja Mayoral (74) — Albian Ajeti (3, 26 doblete), Yanis Cimignani (7), Uran Bislimi (50), Kevin Behrens (90+2).

Tras esta amplia y contundente victoria a domicilio en España, el Lugano suma 6 puntos y asciende directamente a la 2ª posición de la tabla general de la Conference League.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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