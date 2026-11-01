Behruz Karimov debuta ante el Basilea: el Lugano logra una victoria clave

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Behruz Karimov debuta ante el Basilea: el Lugano logra una victoria clave

En la 12.ª jornada de la Superliga suiza, el líder del campeonato, el Lugano, recibió en casa a uno de los clubes más laureados del país, el Basilea, y selló una importante victoria por 2-1.

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov entró al campo como suplente en este partido decisivo, contribuyendo a mantener el resultado favorable para su equipo.

Intensidad en la primera parte: 3 goles y momentos clave

El encuentro en el estadio AIL Arena comenzó con un ritmo frenético:

  • Goles rápidos (minutos 10 y 27): Los locales empezaron activos y abrieron el marcador en el minuto 10 gracias a un remate preciso de dos Santos. En el minuto 27, Chiminyani amplió la ventaja — 2-0;

  • La respuesta del Basilea (minuto 37): Los visitantes, sin rendirse, lograron recortar distancias en el minuto 37 con un gol de Otele — 2-1;

  • La entrada de Karimov (minuto 73): En la segunda parte, con el objetivo de reforzar la defensa y contener la presión, el cuerpo técnico dio entrada a nuestro compatriota Behruz Karimov en el minuto 73. El defensa se mostró seguro durante el tiempo restante, participando en la consecución de la victoria.

Una ventaja de 9 puntos en la tabla

Este éxito aclara aún más el camino del Lugano hacia el título:

  • Lugano: Con 34 puntos, los locales consolidan su primer puesto y aventajan en 9 puntos a su perseguidor más cercano, el Young Boys;

  • Basilea: Con 14 puntos, los visitantes caen a la 7.ª posición de la tabla tras esta derrota.

Ficha técnica:

  • Superliga suiza. 12.ª jornada

  • Lugano — Basilea 2-1

  • Fecha y estadio: 1 de noviembre, AIL Arena

  • Goles: dos Santos 10', Chiminyani 27' — Otele 37'.

Alineación del Lugano:

von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix (Bisshel, 51'), Grgic, Zanotti, Bislimi, dos Santos (Pilstrom, 75'), Chiminyani, Moncada (Castro 21', KARIMOV 73'), Berens (Ajeti, 73').

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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