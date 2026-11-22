Gol de la victoria en el minuto 83: ¿Cómo triunfó el Lugano sin Behruz Karimov?
En la 14ª jornada de la liga suiza, el líder del torneo, Lugano , logró una difícil victoria en casa, en el estadio Cornaredo , ante el Grasshopper por un marcador de 2-1.
La segunda mitad del encuentro estuvo llena de intensidad: en el minuto 51, dos Santos adelantó a los locales. Aunque Bettkober empató en el minuto 71, una acción decisiva de Castroen el minuto 83 le dio los tres puntos al Lugano.
Behruz Karimov y la situación en la tabla
El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov , se perdió este partido debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.
Tras esta victoria, el Lugano suma 37 puntos , consolidando su liderato y manteniendo una ventaja de 6 puntossobre el Young Boys, segundo clasificado. Grasshopper se mantiene en la 10ª posición con 11 puntos .
Estadísticas
Lugano
Grasshopper
Resultado final
2
1
Goles
dos Santos (51'), Castro (83')
Bettkober (71')
Posición / Puntos
1º (37 puntos)
10º (11 puntos)
Detalles del partido
Superliga suiza. 14ª jornada
Lugano — Grasshopper 2:1
21 de noviembre, Cornaredo
Goles: dos Santos (51), Castro (83) — Bettkober (71).
¿Crees que el regreso de Behruz Karimov aumentará la solidez defensiva del Lugano en la lucha por el título? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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