En la 14ª jornada de la liga suiza, el líder del torneo, Lugano , logró una difícil victoria en casa, en el estadio Cornaredo , ante el Grasshopper por un marcador de 2-1.

La segunda mitad del encuentro estuvo llena de intensidad: en el minuto 51, dos Santos adelantó a los locales. Aunque Bettkober empató en el minuto 71, una acción decisiva de Castroen el minuto 83 le dio los tres puntos al Lugano.

Behruz Karimov y la situación en la tabla

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov , se perdió este partido debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.