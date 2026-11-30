El Lugano de Behruz Karimov no pudo vencer a un rival con 10 hombres
El Lugano, líder del campeonato suizo, sufrió un tropiezo inesperado en la 15ª jornada. El equipo empató 2-2 fuera de casa contra el Lucerna. Curiosamente, los locales lograron sumar un punto ante el líder a pesar de perder a un jugador en el minuto 7.
El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov, también participó en el encuentro. Entró al campo con el Lugano en el minuto 68.
Incluso tras la tarjeta roja, el Lucerna no se rindió
El partido en el estadio Termoplan Arena comenzó muy difícil para los locales. En el minuto 7, el jugador del Lucerna, Mikolayevski, fue expulsado. A pesar de ello, el Lugano no pudo aprovechar su superioridad numérica para lograr la victoria.
En el minuto 26, Cimignani adelantó a los visitantes. Sin embargo, al final de la primera parte, Di Giusto transformó un penalti para igualar el marcador. Dos minutos después, dos Santos volvió a poner al Lugano por delante — 1-2.
Un segundo penalti privó al líder de la victoria
En el minuto 84, Di Giusto volvió a marcar de penalti, dejando el marcador en 2-2. El resultado no cambió en el tiempo restante.
De esta forma, el Lugano no pudo derrotar a un rival que jugó con un hombre menos durante más de una hora.
Behruz Karimov entró al campo en el minuto 68 en sustitución de dos Santos. El defensa uzbeko ayudó a su equipo en el tramo final del encuentro.
El Lugano mantiene el liderato
Tras el empate, el Lugano mantiene el liderato de la Superliga suiza con 38 puntos. El Young Boys, segundo clasificado, tiene 34 puntos. El Lucerna ocupa la séptima posición con 17 puntos.
Superliga suiza. 15ª jornada
Lucerna — Lugano — 2:2
Goles: Di Giusto (40', penalti, 84', penalti) — Cimignani (26'), dos Santos (42').
Expulsión: Mikolayevski (7', Lucerna).
Fecha: 29 de noviembre. Estadio: Termoplan Arena.
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