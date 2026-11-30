El Lugano, líder del campeonato suizo, sufrió un tropiezo inesperado en la 15ª jornada. El equipo empató 2-2 fuera de casa contra el Lucerna. Curiosamente, los locales lograron sumar un punto ante el líder a pesar de perder a un jugador en el minuto 7.

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov, también participó en el encuentro. Entró al campo con el Lugano en el minuto 68.

Incluso tras la tarjeta roja, el Lucerna no se rindió

El partido en el estadio Termoplan Arena comenzó muy difícil para los locales. En el minuto 7, el jugador del Lucerna, Mikolayevski, fue expulsado. A pesar de ello, el Lugano no pudo aprovechar su superioridad numérica para lograr la victoria.

En el minuto 26, Cimignani adelantó a los visitantes. Sin embargo, al final de la primera parte, Di Giusto transformó un penalti para igualar el marcador. Dos minutos después, dos Santos volvió a poner al Lugano por delante — 1-2.