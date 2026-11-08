En la 13ª jornada del campeonato suizo se registró el resultado más inesperado y sensacional de la temporada. El club Lugano, líder indiscutible de la tabla, visitó al St. Gallen y sufrió una contundente derrota por 0-5.

Este encuentro marcó la primera derrota de Lugano en la presente temporada. El destino del partido cambió drásticamente tras la expulsión del delantero visitante en el minuto 11.

El drama del partido: expulsión en el minuto 11 y 5 goles en contra

En el duelo disputado en el estadio Kybunpark, todo salió mal para los visitantes desde muy temprano:

La expulsión de Ajeti: Apenas en el minuto 11 de juego, el delantero de Lugano, Albian Ajeti, recibió una tarjeta roja directa por una falta, dejando a su equipo con 10 jugadores;

La debacle en la primera parte: Con superioridad numérica, los locales aumentaron la presión y anotaron tres goles antes del descanso: Okoroji (33'), Görtler (35') y, en el tiempo añadido, Geubbels (45+2') pusieron el 3-0 en el marcador;

El desenlace en la segunda parte: En el minuto 66, Görtler completó su doblete, y en el minuto 84, Frokaj marcó el quinto gol, sentenciando al líder — 5-0.

Behruz Karimov entró al campo desde el banquillo

El talentoso joven defensa, convocado para la reciente concentración de noviembre de la selección nacional de Uzbekistán Behruz Karimov fue introducido en este partido para ayudar a su equipo:

El cuerpo técnico dio entrada al legionario uzbeko en el minuto 65 en lugar de Zanotti para cubrir los huecos en la línea defensiva.

Acta del partido y alineaciones

Campeonato de Suiza. 13ª jornada St. Gallen — Lugano 5:0 8 de noviembre, estadio Kybunpark Goles: Okoroji (33'), Görtler (35', 66'), Geubbels (45+2'), Frokaj (84'). Expulsión: Ajeti (11', Lugano).

Lugano: von Ballmoos (Gebhardt, 26'), Papadopoulos, Mai, Bichsel, Zanotti (KARIMOV, 65'), Cimignani, Grgić, Bislimi (Steffen, 80'), Marques (Alioski, 65'), dos Santos (Berens, 46'), Ajeti.

Situación en la tabla: El liderato se mantiene

A pesar de la gran y dolorosa derrota, Lugano se mantiene en la cima gracias a la sólida ventaja acumulada al inicio de la temporada: