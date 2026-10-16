¿Qué valoración recibió Behruz Karimov en su primer partido europeo?

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¿Qué valoración recibió Behruz Karimov en su primer partido europeo?

El club suizo Lugano defensor de la selección nacional de Uzbekistán, que defiende los colores del Behruz Karimov hizo su debut oficial en los escenarios europeos. Tras el dramático encuentro de la 1ª jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa Conference League contra el gigante serbio Estrella Roja, las acciones de nuestro compatriota fueron valoradas positivamente por los analistas internacionales.

El club suizo logró una victoria remontada por 3-2 en casa, comenzando la fase de grupos de manera brillante.

Calificaciones de Flashscore: Karimov tuvo una actuación sólida

Behruz Karimov fue titular y jugó activamente hasta ser sustituido en el minuto 73:

  • Estadísticas de nuestro defensa: La plataforma estadística internacional Flashscore calificó el desempeño del defensa uzbeko con 7,0 puntos Este es un resultado muy sólido y confiable para un debut en competiciones europeas;

  • Mejores jugadores: En el Lugano, las puntuaciones más altas fueron para Derek Moncada (7,8) y Albian Ajeti (7,8), mientras que el autor del penalti, Anto Grgic, registró 7,5 puntos;

  • Calificaciones más bajas: Las puntuaciones más bajas en el equipo local fueron para Daniel Dos Santos (6,2) y el portero David von Ballmoos (6,4).

Final dramático y penalti en el minuto 90

El partido fue un verdadero thriller para los espectadores. Cerca del final, el Lugano aumentó la presión y, en el minuto 90, Anto Grgic anotó el gol de la victoria por 3-2 tras un penalti.

Próximo desafío: Getafe

Para el Lugano y Behruz Karimov, las pruebas serias en Europa apenas comienzan:

  • Rival y competición: UEFA Europa Conference League, 2ª jornada;

  • Fecha del partido: 22 de octubre;

  • Hora de inicio: 21:45 hora de Taskent;

  • Ubicación: España, partido fuera de casa.

El partido fuera de casa contra el Getafe de La Liga será una oportunidad importante para que el talentoso futbolista uzbeko demuestre su potencial a nivel europeo una vez más.

Behruz KarimovLuganoUEFA Europa Conference LeagueEstrella RojaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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