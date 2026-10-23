¿Qué nota recibió Behruz Karimov en el partido contra el Getafe? (Detalles)
En el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa Conference League, el club suizo Lugano logró una victoria amplia y sensacional por 5-2 como visitante ante el representante de La Liga, Getafe en su propio estadio.
En este encuentro, el centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov entró al campo y contribuyó a esta importante victoria. La reconocida plataforma estadística internacional Flashscore publicó su valoración sobre las acciones del legionario uzbeko en este partido.
Minutos de juego y nota de Karimov
Nuestro compatriota se adaptó rápidamente al ritmo del juego, ayudando a su equipo a mantener la ventaja en los minutos finales:
Tiempo en el campo: Behruz Karimov en el minuto 75 entró como suplente y disputó el resto del encuentro;
Nota de Flashscore: El portal estadístico evaluó las acciones del centrocampista uzbeko con 6,4 puntos ;
Comparación con sus compañeros: Mientras que el experimentado Ezgjan Alioski, quien entró al mismo tiempo que Karimov, recibió 6,3 puntos, el titular Hannes Delcroix también se conformó con 6,3 puntos.
Las mejores y peores notas en el Lugano
En la prolífica actuación de los suizos fuera de casa, los jugadores recibieron las siguientes calificaciones:
Jugador del partido: El delantero autor de un doblete, Albian Ajeti obtuvo la nota más alta: 9,0 puntos ;
Kevin Behrens: El delantero, que entró desde el banquillo para marcar el quinto gol, fue premiado con 7,7 puntos;
Otras notas: Martim Marques recibió 6,1 puntos, mientras que la nota más baja del equipo fue para el centrocampista Anto Grgić (5,3 puntos).
Situación en la competición y próximo rival
Estado del grupo: Tras dos jornadas, el Lugano suma un máximo de 6 puntos y se ha consolidado entre los líderes;
Próximo encuentro: El club suizo recibirá al equipo lituano Kauno Žalgiris en la siguiente jornada de la fase de liga;
Hora de inicio: Este enfrentamiento el 6 de noviembre comenzará a las 01:00 hora de Tashkent.
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