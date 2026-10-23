En el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa Conference League, el club suizo Lugano logró una victoria amplia y sensacional por 5-2 como visitante ante el representante de La Liga, Getafe en su propio estadio.

En este encuentro, el centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov entró al campo y contribuyó a esta importante victoria. La reconocida plataforma estadística internacional Flashscore publicó su valoración sobre las acciones del legionario uzbeko en este partido.

Minutos de juego y nota de Karimov

Nuestro compatriota se adaptó rápidamente al ritmo del juego, ayudando a su equipo a mantener la ventaja en los minutos finales:

Tiempo en el campo: Behruz Karimov en el minuto 75 entró como suplente y disputó el resto del encuentro;

Nota de Flashscore: El portal estadístico evaluó las acciones del centrocampista uzbeko con 6,4 puntos ;

Comparación con sus compañeros: Mientras que el experimentado Ezgjan Alioski, quien entró al mismo tiempo que Karimov, recibió 6,3 puntos, el titular Hannes Delcroix también se conformó con 6,3 puntos.

Las mejores y peores notas en el Lugano

En la prolífica actuación de los suizos fuera de casa, los jugadores recibieron las siguientes calificaciones:

Jugador del partido: El delantero autor de un doblete, Albian Ajeti obtuvo la nota más alta: 9,0 puntos ;

Kevin Behrens: El delantero, que entró desde el banquillo para marcar el quinto gol, fue premiado con 7,7 puntos;

Otras notas: Martim Marques recibió 6,1 puntos, mientras que la nota más baja del equipo fue para el centrocampista Anto Grgić (5,3 puntos).

Situación en la competición y próximo rival