Copa Asiática 2027: Se conoce el calendario de los partidos de grupo de la selección de Uzbekistán
La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y en Arabia Sauditael comité organizador local han confirmado oficialmente el calendario final del campeonato continental que se celebrará a principios de 2027.
La selección nacional de Uzbekistán, ubicada en el grupo «B» de la competición, se enfrentará a Jordania, la RPDC y Baréin por un lugar en la fase eliminatoria. El torneo se llevará a cabo del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, con un total de 24 selecciones nacionales luchando por el título continental.
El camino de la selección de Uzbekistán en el grupo y sus rivales
Nuestra selección nacional disputará sus partidos de la fase de grupos en dos grandes ciudades de Arabia Saudita: Yeda y Riad:
Primer desafío — Contra Jordania: Nuestros representantes comenzarán su andadura en el torneo el 8 de enero en un espectacular estadio de Yeda contra uno de los equipos fuertes del continente, Jordania;
Segunda jornada — Duelo contra la RPDC: El 13 de enero, nuestros jugadores viajarán a la capital, Riad, para enfrentarse a Corea del Norte (RPDC), un equipo que destaca por su fuerza física y juego disciplinado;
Partido decisivo — La resistencia de Baréin: El partido final de la fase de grupos se jugará el 17 de enero, nuevamente en Yeda, contra Baréin.
Copa Asiática 2027: Calendario de partidos del grupo «B»
(La hora de inicio de todos los encuentros está indicada según la hora de Taskent )
Jornada
Partido
Fecha
Hora
Estadio
Ciudad
1ª jornada
Uzbekistán — Jordania
8 de enero de 2027
22:30
King Abdullah Sports City
Yeda
2ª jornada
Uzbekistán — RPDC
13 de enero de 2027
18:30
Kingdom Arena
Riad
3ª jornada
Uzbekistán — Baréin
17 de enero de 2027
18:30
Prince Abdullah Al Faisal
Yeda
La confirmación del calendario antes del inicio del torneo más prestigioso del continente permite a la selección de Uzbekistán planificar minuciosamente su preparación.
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