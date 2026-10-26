Copa Asiática 2027: Se conoce el calendario de los partidos de grupo de la selección de Uzbekistán

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y en Arabia Sauditael comité organizador local han confirmado oficialmente el calendario final del campeonato continental que se celebrará a principios de 2027.

La selección nacional de Uzbekistán, ubicada en el grupo «B» de la competición, se enfrentará a Jordania, la RPDC y Baréin por un lugar en la fase eliminatoria. El torneo se llevará a cabo del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, con un total de 24 selecciones nacionales luchando por el título continental.

El camino de la selección de Uzbekistán en el grupo y sus rivales

Nuestra selección nacional disputará sus partidos de la fase de grupos en dos grandes ciudades de Arabia Saudita: Yeda y Riad:

Primer desafío — Contra Jordania: Nuestros representantes comenzarán su andadura en el torneo el 8 de enero en un espectacular estadio de Yeda contra uno de los equipos fuertes del continente, Jordania;

Segunda jornada — Duelo contra la RPDC: El 13 de enero, nuestros jugadores viajarán a la capital, Riad, para enfrentarse a Corea del Norte (RPDC), un equipo que destaca por su fuerza física y juego disciplinado;

Partido decisivo — La resistencia de Baréin: El partido final de la fase de grupos se jugará el 17 de enero, nuevamente en Yeda, contra Baréin.

Copa Asiática 2027: Calendario de partidos del grupo «B»

(La hora de inicio de todos los encuentros está indicada según la hora de Taskent )

Jornada Partido Fecha Hora Estadio Ciudad 1ª jornada Uzbekistán — Jordania 8 de enero de 2027 22:30 King Abdullah Sports City Yeda 2ª jornada Uzbekistán — RPDC 13 de enero de 2027 18:30 Kingdom Arena Riad 3ª jornada Uzbekistán — Baréin 17 de enero de 2027 18:30 Prince Abdullah Al Faisal Yeda

La confirmación del calendario antes del inicio del torneo más prestigioso del continente permite a la selección de Uzbekistán planificar minuciosamente su preparación.