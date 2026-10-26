Copa Asiática 2027: Se conoce el calendario de los partidos de grupo de la selección de Uzbekistán

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Copa Asiática 2027: Se conoce el calendario de los partidos de grupo de la selección de Uzbekistán

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y en Arabia Sauditael comité organizador local han confirmado oficialmente el calendario final del campeonato continental que se celebrará a principios de 2027.

La selección nacional de Uzbekistán, ubicada en el grupo «B» de la competición, se enfrentará a Jordania, la RPDC y Baréin por un lugar en la fase eliminatoria. El torneo se llevará a cabo del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, con un total de 24 selecciones nacionales luchando por el título continental.

El camino de la selección de Uzbekistán en el grupo y sus rivales

Nuestra selección nacional disputará sus partidos de la fase de grupos en dos grandes ciudades de Arabia Saudita: Yeda y Riad:

  • Primer desafío — Contra Jordania: Nuestros representantes comenzarán su andadura en el torneo el 8 de enero en un espectacular estadio de Yeda contra uno de los equipos fuertes del continente, Jordania;

  • Segunda jornada — Duelo contra la RPDC: El 13 de enero, nuestros jugadores viajarán a la capital, Riad, para enfrentarse a Corea del Norte (RPDC), un equipo que destaca por su fuerza física y juego disciplinado;

  • Partido decisivo — La resistencia de Baréin: El partido final de la fase de grupos se jugará el 17 de enero, nuevamente en Yeda, contra Baréin.

Copa Asiática 2027: Calendario de partidos del grupo «B»

(La hora de inicio de todos los encuentros está indicada según la hora de Taskent )

Jornada

Partido

Fecha

Hora

Estadio

Ciudad

1ª jornada

Uzbekistán — Jordania

8 de enero de 2027

22:30

King Abdullah Sports City

Yeda

2ª jornada

Uzbekistán — RPDC

13 de enero de 2027

18:30

Kingdom Arena

Riad

3ª jornada

Uzbekistán — Baréin

17 de enero de 2027

18:30

Prince Abdullah Al Faisal

Yeda

La confirmación del calendario antes del inicio del torneo más prestigioso del continente permite a la selección de Uzbekistán planificar minuciosamente su preparación.

Copa Asiática 2027Selección de UzbekistánAFCArabia SauditaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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