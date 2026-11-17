Uzbekistán vence a Arabia Saudita a domicilio: doblete de Sherzod Esanov (video)
La selección nacional de Uzbekistán Arabia Sauditalogró una importante victoria en un partido amistoso internacional. En el encuentro disputado en Doha, capital de Qatar, nuestros representantes ganaron por 2-1. El héroe del partido fue Sherzod Esanov, quien marcó dos goles.
Lo más destacado de esta victoria es que la selección de Uzbekistán tomó la ventaja marcando dos goles en la primera mitad. Aunque los saudíes descontaron, no lograron cambiar el resultado final.
Doble de Sherzod Esanov: Uzbekistán aseguró la ventaja desde el primer tiempo
Disputado el 17 de noviembre en el estadio «Jassim bin Hamad», el partido Arabia Saudita – Uzbekistán comenzó con gran actividad de nuestros jugadores.
El marcador se abrió en el minuto 19. Sherzod Esanov anotó para poner a Uzbekistán por delante. Sin embargo, los saudíes igualaron poco después, en el minuto 23, con un gol de Firas Al-Buraikan.
Tras esto, los jugadores uzbekos mantuvieron su juego ofensivo. En el minuto 35, Sherzod Esanov volvió a brillar anotando su segundo gol. La primera parte terminó con una ventaja de 2-1 para Uzbekistán.
Tarjeta roja en la segunda parte: Arabia Saudita se queda con diez
Tras el descanso, los entrenadores de Arabia Saudita realizaron varios cambios. Sin embargo, un jugador del equipo rival tuvo que abandonar el campo prematuramente en el minuto 50.
El saudí Ali Lajami fue sancionado con tarjeta roja por el árbitro. A partir de ahí, la selección de Arabia Saudita jugó el resto del partido con un hombre menos.
La selección de Uzbekistán también realizó cambios en la segunda mitad. En el minuto 54, Aziz Amonov entró por Abbos Fayzullaev. Más tarde, Umarali Rakhmonaliev y Khusayn Norchaev también ingresaron al campo.
En la parte final del encuentro, varios jugadores fueron amonestados. Entre ellos, Rustam Ashurmatov, Sherzod Esanov y Jahongir Urozov recibieron tarjeta amarilla.
Arabia Saudita – Uzbekistán: estadísticas del partido
Indicador
Detalles
Partido
Arabia Saudita – Uzbekistán
Competición
Partido amistoso internacional
Estadio
«Jassim bin Hamad»
Ciudad
Doha, Qatar
Resultado
1:2
Goles
Esanov (19', 35'), Al-Buraikan (23')
Tarjeta roja
Ali Lajami (50')
Victoria de la selección de Uzbekistán
El doblete de Sherzod Esanov fue el factor decisivo en la victoria de Uzbekistán. La expulsión de un jugador saudí en la segunda parte también influyó en el desarrollo del juego.
De esta manera, la selección de Uzbekistán derrotó a Arabia Saudita por 2-1 en Doha, cerrando el amistoso internacional con una victoria.
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