La selección nacional de Uzbekistán Arabia Sauditalogró una importante victoria en un partido amistoso internacional. En el encuentro disputado en Doha, capital de Qatar, nuestros representantes ganaron por 2-1. El héroe del partido fue Sherzod Esanov, quien marcó dos goles.

Lo más destacado de esta victoria es que la selección de Uzbekistán tomó la ventaja marcando dos goles en la primera mitad. Aunque los saudíes descontaron, no lograron cambiar el resultado final.

Doble de Sherzod Esanov: Uzbekistán aseguró la ventaja desde el primer tiempo

Disputado el 17 de noviembre en el estadio «Jassim bin Hamad», el partido Arabia Saudita – Uzbekistán comenzó con gran actividad de nuestros jugadores.

El marcador se abrió en el minuto 19. Sherzod Esanov anotó para poner a Uzbekistán por delante. Sin embargo, los saudíes igualaron poco después, en el minuto 23, con un gol de Firas Al-Buraikan.