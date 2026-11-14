5 goles y un partido intenso: ¿Cómo derrotó Arabia Saudita a Corea del Sur?

En el marco de las fechas FIFA, las principales selecciones nacionales de Asia disputaron sus respectivos partidos amistosos en casa. Los encuentros, muy esperados por los aficionados, estuvieron marcados por una lucha intensa y muchos goles.

Arabia Saudita derrotó a Corea del Sur

Uno de los partidos más destacados de la jornada fue el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Corea del Sur. Jugando como locales, los saudíes mostraron un juego sin concesiones ante un rival fuerte, logrando la victoria por 3:2 . Por parte de los anfitriones, Al Sahafi, Kanno y Al Amri anotaron, mientras que Oh Hyeon-gyu y Lee marcaron los goles para los coreanos.

Cabe recordar que Arabia Saudita se enfrentará a la selección nacional de Uzbekistán el 17 de noviembre en su próximo partido amistoso.

Encuentros Resultado Goleadores Arabia Saudita — Corea del Sur 3:2 Al Sahafi (45+1'), Oh Hyeon-gyu (47'), Kanno (56'), Al Amri (59'), Lee (68') EAU — Honduras 3:1 Hammadi (33'), Conceição (48'), Toro (52'), Mansouri (87') Qatar — Australia 0:3 McGree (5'), Yengi (32'), Irankunda (40')

Victorias contundentes de EAU y Australia

Otros equipos del continente también pusieron a prueba sus fuerzas durante la jornada. Los EAU se enfrentaron a Honduras y superaron a su rival por 3:1 . En este partido, Hammadi, Conceição y Mansouri anotaron para darle la victoria a su equipo.

Además, Qatar recibió a Australia en casa, cayendo ante los «Socceroos» con un marcador abultado de 0:3. Para Australia, McGree, Yengi e Irankunda perforaron la portería rival.

¿En qué medida crees que esta victoria de Arabia Saudita sobre Corea del Sur les otorga una ventaja psicológica antes del partido contra Uzbekistán? ¡Deja tu opinión en los comentarios!