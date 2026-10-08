El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre

La selección nacional de Uzbekistán se prepara para otro desafío serio en noviembre. En el marco de la próxima fecha FIFA, la selección de Arabia Saudita planea organizar partidos amistosos contra los «Lobos Blancos» y Corea del Sur. Esta elección de Arabia Saudita no es casualidad. Mientras el equipo se prepara como anfitrión para la Copa Asiática 2027, busca poner a prueba sus capacidades enfrentándose a potencias asiáticas como Uzbekistán y Corea del Sur.

El partido contra Uzbekistán está previsto para noviembre.

Según la información difundida por el medio saudí «Ar Riyadiyah», la selección nacional disputará dos partidos amistosos durante la ventana FIFA del 9 al 17 de noviembre.

Según el plan, los rivales serán Uzbekistán y Corea del Sur. Se espera que ambos encuentros se celebren en el estadio de la Universidad Imam en Riad, la capital saudí. La finalización de las obras de preparación del terreno será un factor clave para llevar a cabo este plan.

De acuerdo con el calendario de la FIFA, el periodo del 9 al 17 de noviembre es una ventana de partidos internacionales para las selecciones masculinas, donde cada equipo puede disputar hasta dos encuentros.

Arabia Saudita ya piensa en la Copa Asiática.

El plan de Arabia Saudita para noviembre está directamente relacionado con la Copa Asiática 2027.

El próximo campeonato continental se celebrará en Arabia Saudita

— en las ciudades de Riad, Yeda y Al-Khobar. El torneo tendrá lugar del 7 de enero al 5 de febrero de 2027. Los anfitriones jugarán su primer partido de la fase de grupos el 7 de enero. Posteriormente, la selección saudí se enfrentará a Omán y Kuwait. Por ello, los partidos contra Uzbekistán y Corea del Sur tienen una importancia mayor para los saudíes que simples encuentros de control. El equipo podrá evaluar su nivel de preparación frente a rivales fuertes antes de la Copa Asiática.

Una etapa importante para los pupilos de Cannavaro.

La selección nacional de Uzbekistán también sigue midiéndose contra rivales serios en las últimas concentraciones internacionales.

Bajo la dirección de Fabio Cannavaro, los «Lobos Blancos» disputaron tres partidos amistosos en las fechas FIFA de septiembre y octubre. Aunque Uzbekistán venció a Irán y Siria, perdió ante Corea del Sur.

Ahora, el partido contra Arabia Saudita en noviembre podría servir como otra prueba crucial para el equipo de Cannavaro.

Especialmente después del partido de octubre contra Corea del Sur, enfrentarse a otra gran selección asiática será interesante para evaluar la competitividad de Uzbekistán en el continente.

Arabia Saudita también busca nuevos retos.

Resulta interesante que la elección de Uzbekistán y Corea del Sur por parte de Arabia Saudita en noviembre tiene un beneficio mutuo.

Por un lado, la selección saudí, anfitriona de la Copa Asiática, que lucha por el título en casa.

Por otro lado, Uzbekistán, que cuenta con experiencia mundialista y se mide cada vez más a las selecciones más fuertes del continente.

Desde este punto de vista, el posible enfrentamiento de noviembre significa mucho más que el resultado para ambos equipos: se trata de probar decisiones tácticas, evaluar el estado de los jugadores e identificar carencias ante un rival fuerte antes de las competiciones oficiales.

Otro gran partido espera a los «Lobos Blancos».

Este tipo de partidos son especialmente importantes para la selección nacional de Uzbekistán. Mientras el equipo busca consolidar su posición en el escenario internacional, enfrentarse a rivales como Arabia Saudita y Corea del Sur brinda una gran experiencia a los jugadores.

Por ahora, la información sobre los partidos de Arabia Saudita contra Uzbekistán y Corea del Sur se basa en informes de la prensa local. Por tanto, la fecha exacta y la confirmación oficial podrían conocerse más adelante.

Sin embargo, el plan en sí es notable: Uzbekistán podría enfrentarse a otro rival asiático fuerte en noviembre. Si el partido se confirma oficialmente, se convertirá en una de las verdaderas pruebas de fuerza del fútbol asiático para los pupilos de Cannavaro.

Hozircha Saudiyaning O‘zbekiston va Janubiy Koreyaga qarshi uchrashuvlari haqidagi ma’lumotlar mahalliy matbuot xabarlariga asoslangan. Shu bois bahslarning aniq sanasi va rasmiy tasdig‘i keyinroq ma’lum bo‘lishi mumkin.

Biroq rejaning o‘ziyoq e’tiborga molik: noyabr oyida O‘zbekistonni yana bir kuchli Osiyo raqibiga qarshi o‘yin kutishi mumkin. Agar bahs rasman tasdiqlansa, Kannavaro shogirdlari uchun bu Osiyo futbolidagi haqiqiy kuch sinovlaridan biriga aylanadi.