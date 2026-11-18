Cambio de fecha en la Copa Asiática: el torneo en Arabia Saudita se celebrará en 2028
La Confederación Asiática de Fútbol ha confirmado oficialmente la decisión de modificar las fechas de la Copa Asiática 2027. Arabia Saudita, el campeonato continental organizado en este país comenzará en diciembre de 2027 y finalizará en enero de 2028, a diferencia de lo previsto inicialmente.
Este asunto fue tratado durante la 9.ª reunión del Comité Ejecutivo de la AFC en Bangkok, Tailandia. Ravshan Irmatov, primer vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán y miembro del Comité Ejecutivo de la AFC, también estuvo presente.
¿Cuándo se celebrará la Copa Asiática?
El Comité Ejecutivo de la AFC aprobó oficialmente la decisión de cambiar las fechas adoptadas previamente por el comité organizador del torneo.
Según el nuevo calendario, Arabia Saudita, la Copa Asiática se llevará a cabo del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028.
La Confederación informó que el objetivo de este cambio es organizar el torneo en condiciones óptimas para los jugadores, las asociaciones nacionales, los aficionados y los socios.
Ravshan Irmatov también participó en la reunión
La reunión fue presidida por el presidente de la AFC, el Jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Se discutieron temas sobre el desarrollo del fútbol asiático, la organización de competiciones continentales y el fortalecimiento de la cooperación y solidaridad entre las asociaciones miembros.
Asimismo, se trataron cuestiones organizativas relativas a la ceremonia de los «AFC Awards Bangkok-2026» y a la Copa Asiática de Fútbol Playa.
Al finalizar la reunión, se presentaron y aprobaron los informes de los comités permanentes de la AFC.
De este modo, una de las competiciones más importantes del fútbol asiático se disputará bajo un nuevo calendario. El campeonato continental en Arabia Saudita comenzará a finales de 2027 y conocerá a su ganador en las primeras semanas de 2028.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…