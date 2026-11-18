La Confederación Asiática de Fútbol ha confirmado oficialmente la decisión de modificar las fechas de la Copa Asiática 2027. Arabia Saudita, el campeonato continental organizado en este país comenzará en diciembre de 2027 y finalizará en enero de 2028, a diferencia de lo previsto inicialmente.

Este asunto fue tratado durante la 9.ª reunión del Comité Ejecutivo de la AFC en Bangkok, Tailandia. Ravshan Irmatov, primer vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán y miembro del Comité Ejecutivo de la AFC, también estuvo presente.

¿Cuándo se celebrará la Copa Asiática?

El Comité Ejecutivo de la AFC aprobó oficialmente la decisión de cambiar las fechas adoptadas previamente por el comité organizador del torneo.

Según el nuevo calendario, Arabia Saudita, la Copa Asiática se llevará a cabo del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028.