Se suspende la construcción de un estadio para el Mundial 2034 en Arabia Saudita

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Se suspende la construcción de un estadio para el Mundial 2034 en Arabia Saudita

El proceso de preparación de Arabia Saudita para la Copa Mundial de 2034 ha enfrentado un obstáculo importante. El proyecto de estadio de 2.500 millones de dólares en la ciudad futurista de Neom, que se esperaba fuera uno de los centros principales del futuro torneo, ha sido suspendido temporalmente. Esta situación ensombrece parcialmente los planes del país para entregar a tiempo la infraestructura del primer torneo de 48 equipos organizado por una sola nación. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com y Reuters, y de acuerdo con los datos de la plataforma de inteligencia de construcción MEED Projects, este estadio con capacidad para 46.000 espectadores ha sido incluido en la lista de proyectos «congelados» sin una fecha de finalización clara. Según los planes iniciales, esta estructura única debía elevarse a 350 metros sobre el nivel del suelo como parte del proyecto de la megaciudad The Line.

Cambio en las prioridades financieras

El aplazamiento de la construcción de este estadio coincide con el proceso de reequilibrio del gasto público bajo el plan Vision 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman. En abril, Yasir Al-Rumayyan, director del Fondo de Inversión Pública (PIF), había señalado que el proyecto The Line no era una prioridad de primer nivel antes de 2030. A pesar de estos retrasos en Neom y la paralización del proyecto del rascacielos The Mukaab en Riad, las autoridades insisten en que los preparativos para el torneo continúan según lo previsto.

El comité supremo para la candidatura de Arabia Saudita a la Copa Mundial 2034 declaró que los trabajos de «entrega significativa» de la infraestructura del torneo ya han comenzado. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) había calificado previamente la propuesta del reino para la competición como «absolutamente excepcional». No obstante, los cambios en torno a las grandes obras están captando la atención de la comunidad futbolística.

Presión económica y alcance internacional

Se sabe que Arabia Saudita enfrenta una creciente presión económica, ya que el Ministerio de Finanzas pronostica un déficit presupuestario junto con una caída del 3,6 % del PIB real en un contexto de menores ingresos petroleros. Esta situación se ha visto agravada por las interrupciones regionales en las exportaciones de energía y las amenazas a la seguridad cerca de las instalaciones de Aramco en Riad por parte del grupo hutí de Yemen.

A pesar de ello, para los líderes saudíes, organizar la Copa Mundial 2034 a un alto nivel sigue siendo un pilar decisivo para elevar las capacidades económicas y el prestigio internacional del país. Los responsables expresan su confianza en que, a pesar de todas las dificultades, los complejos deportivos necesarios estarán listos dentro del plazo establecido.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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