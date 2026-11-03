Copa Asiática 2027 pospuesta un año: ¿Por qué la AFC retrasó el torneo 11,5 meses?

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Copa Asiática 2027 pospuesta un año: ¿Por qué la AFC retrasó el torneo 11,5 meses?

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha modificado oficialmente las fechas de la Copa Asiática, programada originalmente para 2027 en los campos de Arabia Saudita. El prestigioso torneo, que contará con las 24 mejores selecciones nacionales del continente, ha sido pospuesto casi un año, concretamente 11,5 meses.

Según el plan inicial, el campeonato debía celebrarse del 7 de enero al 5 de febrero de 2027. Según el nuevo calendario aprobado, el torneo se llevará a cabo del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028. en ese intervalo.

Razones principales del cambio: Preocupaciones geopolíticas y seguridad

La dirección de la AFC informó que tomó en cuenta varios factores graves al tomar esta decisión extraordinaria:

  • Escalada de la situación político-militar: La inestabilidad en la región de Oriente Medio y los altos riesgos de seguridad ponen en peligro la competición internacional;

  • Ataques con misiles y drones: Los recientes ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados (drones) en territorio saudí han planteado serias dudas sobre la seguridad de los países participantes, los atletas y los aficionados;

  • Problemas de transporte y logística: El cierre intermitente del espacio aéreo en la región y las interrupciones en el tráfico internacional han complicado la logística para las 24 selecciones nacionales.

Impacto en la selección nacional de Uzbekistán y los planes del torneo

El traslado de las fechas a finales de 2027 obliga a las selecciones del continente, incluida la selección nacional de Uzbekistán, a realizar ajustes en sus planes estratégicos:

  • Tiempo adicional de preparación: El aplazamiento del torneo por un año brinda a los equipos una oportunidad adicional para una preparación a largo plazo y para fortalecer sus plantillas;

  • Coordinación con las eliminatorias de la Copa Mundial: El calendario de las fases de clasificación y los partidos amistosos internacionales se adaptará ahora a las nuevas fechas.

La AFC y el comité organizador de Arabia Saudita esperan que para finales de 2027 las garantías de seguridad en la región se restablezcan por completo y el torneo se organice al más alto nivel.

Copa Asiática 2027AFCArabia SauditaSelección de UzbekistánFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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